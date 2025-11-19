Dinamo a ratat „mina de aur” a Rapidului! Nicolescu recunoaște negocierile cu fostul atacant din Giulești

Președintele dinamovist, Andrei Nicolescu, a povestit la OrangeSport că departamentul de scouting al clubului din Ștefan cel Mare îl identificase pe Rrahmani ca o țintă principală. Oficialul a recunoscut că au existat discuții concrete, dar diferența dintre cerere și ofertă a fost insurmontabilă pentru Dinamo în acea perioadă.

Rapid a dat o adevărată lovitură de imagine și financiară prin aducerea lui Albion Rrahmani de la FC Ballkani. După un sezon de excepție în care a marcat 18 goluri, giuleștenii l-au cedat la Sparta Praga pentru suma impresionantă de 5 milioane de euro. Totuși, această afacere profitabilă ar fi putut fi a lui Dinamo, dacă „roș-albii” ar fi dispus de bugetul necesar la momentul oportun.

Ofertă de 400.000 de euro

Nicolescu a explicat că Dinamo a pus pe masă aproximativ 400.000 de euro pentru vârful kosovar, o sumă considerabilă pentru situația clubului, dar insuficientă față de pretențiile celor de la Ballkani și față de ceea ce a plătit ulterior Rapidul (1,35 milioane de euro).



"Au fost mai multe transferuri la care am fost aproape și nu s-au realizat. Dar dacă vorbim despre un transfer care după aceea a făcut impact, putem să ne referim la fostul atacant de la Rapid, kosovarul Rrahmani. Noi îl identificaserăm înainte să-l transfere Rapid, dar la momentul acela clubul Dinamo nu își permitea să plătească acea sumă", a spus oficialul lui Dinamo.



Conducătorul din „Groapă” a admis că regretă ratarea acestui transfer, mai ales prin prisma evoluției fulminante a jucătorului.



"Noi negociam undeva la 400.000 de euro pentru transferul lui, vedeam foarte mult potențial. Nu cred că ne așteptam să aibă impactul pe care l-a avut în fotbalul românesc, dar dacă vorbim despre regret, da, e un jucător pe care Dinamo ar fi vrut să-l aibă", a conchis Nicolescu.

