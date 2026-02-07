VIDEO EXCLUSIV Emma Răducanu le-a mulțumit românilor: de ce a strigat „haide”, și nu „come on” în timpul semifinalei de trei ore de la Transylvania Open

Emma Răducanu le-a mulțumit românilor: de ce a strigat „haide”, și nu „come on” în timpul semifinalei de trei ore de la Transylvania Open Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu a depășit-o pe Oleksandra Oliynykova, într-o semifinală cu tenis atipic, jucată în trei ore, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO).

TAGS:
Transylvania Open 2026Transylvania Openfinala Transylvania Open 2026emma raducanuSorana Cirstea
Din articol

Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) va ocupa locul 25 în ierarhia mondială, începând de luni, 9 februarie, dar vrea să câștige, în Cluj-Napoca, al doilea trofeu al carierei, în finala cu Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA), programată sâmbătă, de la ora 16:30, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Fără un alt titlu care să confirme succesul istoric semnat în Openul American 2021 - când a devenit singura jucătoare din istorie care a câștigat un turneu de mare șlem pe care l-a început în faza calificărilor -, Răducanu a avut un mesaj deosebit de transmis publicului clujean, care a susținut-o în finala de 2 ore și 49 de minute cu Oleksandra Oliynykova, încheiată 7-5, 3-6, 6-3.

Emma Răducanu, „setări prestabilite” în limba română, atunci când înfruntă momente dificile

„Nu știu dacă aș fi reușit, dacă nu erați voi. E un sentiment incredibil să fiu susținută de voi.

Mă simt realmente ca acasă aici, în Cluj. Abia aștept să joc în finală,” a spus Emma Răducanu în limba română, ultima afirmație din această serie.

Publicitate

Emma Răducanu

  • Raducanu oliynykova
×
Transilvania raducanu interviu 060226
Emma raducanu 050226 u5m
Emma raducanu 0101226
Raducanu
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Când spun 'haide' înseamnă că am intrat într-o stare neînfricată.”

Rugată de Raluca Olaru să confirme dacă este adevărat că a strigat un „haide!” în timpul meciului, Emma Răducanu a aprobat, explicând că este un reflex din perioada junioratului, când avea nevoie de mai multă mobilizare în momentele dificile.

Când scot un 'haide!' pe gură, înseamnă că sunt într-o stare neînfricată. Nu știu, parcă vine natural. Încă de la juniori, spun 'haide!' când treaba se complică. E parte din sufletul meu,” a completat Emma Răducanu, în interviul oferit pe teren.

Sorana Cîrstea - Emma Răducanu se joacă în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO, sâmbătă, de la ora 16:30.

Sorana Cîrstea

  • Cirstea snigur semifinala to 2026
×
Sorana Cîrstea 030226
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
  • Urmărește mai jos cele mai pasionante momente de joc din semifinala Transylvania Open, Emma Răducanu - Oleksandra Oliynykova!
Publicitate
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ULTIMELE STIRI
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la 16:30. Finală de vis la Transylvania Open 2026
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la 16:30. Finală de vis la Transylvania Open 2026
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca



Recomandarile redactiei
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
Gigi Becali a făcut-o praf pe FC Hermannstadt: „Ăla, un dobitoc” | Ce a spus despre Dennis Politic
Gigi Becali a făcut-o praf pe FC Hermannstadt: „Ăla, un dobitoc” | Ce a spus despre Dennis Politic
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Alte subiecte de interes
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!