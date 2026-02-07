Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) va ocupa locul 25 în ierarhia mondială, începând de luni, 9 februarie, dar vrea să câștige, în Cluj-Napoca, al doilea trofeu al carierei, în finala cu Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA), programată sâmbătă, de la ora 16:30, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Fără un alt titlu care să confirme succesul istoric semnat în Openul American 2021 - când a devenit singura jucătoare din istorie care a câștigat un turneu de mare șlem pe care l-a început în faza calificărilor -, Răducanu a avut un mesaj deosebit de transmis publicului clujean, care a susținut-o în finala de 2 ore și 49 de minute cu Oleksandra Oliynykova, încheiată 7-5, 3-6, 6-3.

Emma Răducanu, „setări prestabilite” în limba română, atunci când înfruntă momente dificile

„Nu știu dacă aș fi reușit, dacă nu erați voi. E un sentiment incredibil să fiu susținută de voi.

Mă simt realmente ca acasă aici, în Cluj. Abia aștept să joc în finală,” a spus Emma Răducanu în limba română, ultima afirmație din această serie.