România, la Jocurile Olimpice de iarnă. Programul de sâmbătă al tricolorilor

Delia Reit este primul sportiv român care va concura la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, conform programului de astăzi, anunţat de COSR.

Jocurile Olimpice de IarnaDelia ReitEduard CrăciunValentin Cretu
Reit va concura la schi fond, în proba de 10 km + 10 km schiatlon, de la ora 14.00, la Tesero Cross Country Skiing Stadium.

De la ora 18.00, Eduard Crăciun şi Valentin Creţu vor participa la proba de sanie simplu masculin, la Cortina Sliding Centre. Vor avea loc manşele 1 şi 2.

La Predazoo Ski Jumping Stadium, de la ora 19.45, Daniela Vasilica Toth şi Delia Folea vor concura în proba de trambulină normală individual feminin în cadrul competiţiei de sărituri cu schiurile, transmite News.ro.

Sportivii tricolori au defilat la ceremonia de deschidere a JO de iarnă

Sportivii români au defilat, vineri seară, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. România este reprezentată în competiţie de 28 de sportivi şi o rezervă.

Delegaţia tricoloră a fost a 71-a care a defilat.

Purtător de drapel la Milano a fost Julia Sauter (patinaj artistic). La Livigno, delegaţia Team Romania a fost condusă în arenă de Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin). La Pedrazzo, cei care au deschis defilarea pentru România au fost Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond). La Cortina, unde se află cea mai numeroasă parte a Team Romania, Mihai Tentea (bob) a fost în fruntea delegaţiei tricolore din care face parte şi Raluca Strămăturaru (sanie), participantă la 5 ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă.

Delegaţia României la JO Milano Cortina

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

  • 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
  • Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

  • 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
  • Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

  • 1 sportiv (feminin): Julia Sauter
  • Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

  • 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
  • Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

  • 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
  • Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

  • 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu
  • Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

  • 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
  • Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

  • 2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
  • Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund
