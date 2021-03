Harut e PESTE TOT! Mutu l-a bagat fundas stanga, dupa ce Becali l-a rotit in echipa de start a FCSB!

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Denis Harut a fost titularizat de Adrian Mutu pentru al treilea meci la rand la Campionatul European U21.

Dupa ce in primele doua meciuri din grupa, dar si in preliminarii, a fost folosit pe postul de fundas dreapta, Denis Harut a fost titularizat de Mutu in meciul cu nemtii pe postul de fundas stanga.

Astfel, fotbalistul de 22 dovedeste inca o data ca este extrem de versatil. In acest sezon el a jucat la FCSB pe posturile de fundas central si fundas dreapta, dupa ce in perioada petrecuta la FC Botosani a jucat atat pe toate posturile din aparare, cat si mijlocas defensiv.

In acest sezon Harut a jucat 20 de meciuri in Liga 1, 17 pentru FC Botosani si 3 pentru FCSB.