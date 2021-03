Becali isi freaca mainile de bucurie! Dupa interventiile excelente din primele doua meciuri, Vlad a fost capitanul nationalei de tineret la partida DECISIVA cu Germania!

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

In absenta lui Marius Marin suspendat dupa cumul de cartonase galbene, capitanul echipei lui Adrian Mutu a fost portarul de la FCSB, Andrei Vlad.

Fotbalistul ros-albastrilor a fost astfel rasplatit dupa interventiile foarte bune pe care le-a avut in meciurile cu Olanda si Ungaria. In meciul cu maghiarii Vlad a avut o interventie exceptionala in prelungirile meciului si a ajutat decisiv echipa sa obtina toate punctele.

De asemenea, Andrei Vlad a facut un sezon extrem de bun si la echipa de club, unde a aparat in 26 de meciuri, primind doar 16 goluri si reusind sa pastreze poarta intacta in 15 partide.

Dupa acest Campionat European exista sanse foarte mari ca lui Andrei Vlad sa ii creasca destul de mult cota, fapt ce l-ar incanta pe finantatorul FCSB-ului Gigi Becali. In prezent, Vlad este cotat de Transfermarkt la 850.000 de euro.