Germania U21 - Romania U21, LIVE de la ora 19:00 | E ziua meciului decisiv pentru CALIFICARE! Cum poate arata echipa lui Mutu

10:30 Capitanul echipei de tineret a Romaniei in primele meciuri de la Euro 2021, Marius Marin, este suspendat pentru meciul din aceasta seara. "Tricolorii mici" se motiveaza, insa, cu mesajul pe care acesta l-a transmis inaintea duelului cu Ungaria U21:

"De cand sunt la nationala asta, am cunoscut cel mai unit grup si cu voi toti nu mi-e frica de nimeni si de nimic. Am demonstrat chestia asta cu Olanda si vreau sa demonstram si astazi.

Pentru noi este un derby si doar o singura echipa poate sa iasa invingatoare de pe teren, iar asta e Romania! Luptam pentru Romania, baieti! Hai Romania!"

Romania U21 infrunta astazi, de la ora 19:00, reprezentativa de tineret a Germaniei intr-un meci decisiv pentru calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European U21.

Inaintea acestui meci, cele doua echipe sunt la egalitate in fruntea clasamentului Grupei A, cu 4 puncte, nemtii avand un golaveraj mai bun decat jucatorii lui Adrian Mutu. Pe locul 3 se afla reprezentativa Tarilor de Jos, cu 2 puncte, echipele calificate in faza urmatoare a competitiei urmand a fi decise in aceasta seara.

Cum arata acum clasamentul grupei:

1. Germania 4p. 4-1

2. Romania 4p. 3-2

3. Tarile de Jos 2p. 2-2

4. Ungaria 0p. 1-5

"Tricolorii mici" sunt obligati sa obtina un rezultat pozitiv in fata Germaniei U21. In cazul unei infrangeri, indiferent de scor, olandezilor le este suficient sa se impuna la un gol diferenta in fata Ungariei si merg in sferturile de finala. AICI toate calculele calificarii.

Adrian Mutu nu va putea conta in aceasta seara pe Marius Marin si George Ganea, suspendati pentru cumul de cartonase galbene. Selectionerul a anuntat la conferinta de presa ca Marco Dulca si Adi Petre sunt pregatiti sa le ia locul in echipa si sa demonstreze din ce aluat sunt facuti.

Iata cum ar putea arata echipa Romaniei U21 in meciul decisiv cu Germania U21: Vlad - Harut, Ciobotariu, Pascanu, Boboc - Olaru, Dulca, Ciobanu - Matan, Petre, Morutan.

Partida dintre Germania U21 si Romania U21 este programata de la ora 19:00 si va fi transmisa LIVE pe TVR 1 si www.sport.ro.