BREAKING NEWS! Lewandowski s-a RUPT si rateaza SOCUL DIN SFERTURI cu PSG! Anuntul facut de Bayern

Vedeta Campioanei Europei a suferit o accidentare la genunchiul drept in meciul castigat de Polonia contra Andorrei cu scorul de 3-0.

Lewandowski a parasit terenul in minutul 63, fiind inlocuit de Swiderski, dupa ce a inscris doua goluri, primul in minutul 30, iar al doilea in minutul 55.

Bayern Munchen a anuntat ca golgheterul echipei a suferit o entorsa la ligamentele genunchiului drept si va lipsi de pe teren aproximativ 4 saptamani.

Astfel, atacantul polonez va rata ambele meciuri impotriva lui Paris Saint-Germain din sferturile de finala UEFA Champions League, pe care Bayern le va juca pe 7 si pe 13 aprilie.