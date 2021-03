BREAKING NEWS | Si ingerii au demonii lor! :) 'Mbappe' a pus MITRALIERA in mainile unui simbol divin! Lui Becali n-o sa-i placa DELOC. Ce tatuaj a putut sa-si faca

Inainte sa se accidenteze in meciul cu Armenia, de joi, 'Mbappe' si-a aratat in premiera tatuajul de pe piciorul stang!

Coman si-a desenat pe tibie in inger cu o mitraliera in mana. E ultimul act rebel al atacantului de 23 de ani de la FCSB. Seria a inceput cu episodul 'Permisul din Ucraina'. Florinel a fost oprit de politie pe autostrada dupa ce a fost prins gonind cu o viteza peste limita legala si a prezentat un permis obtinut in tara vecina. Autoritatile spun ca actul e fals.

Coman trece printr-o perioada dificila. Absent mai bine de 3 luni dupa accidentarea suferita in preliminariile Europa League, Coman si-a intrat greu in forma, apoi s-a accidentat iar si a fost schimbat la finalul primelor 10 minute din Romania - Armenia. Si de aceasta data, leziunea e una de durata. Coman va sta la recuperare aproape doua luni!

In acest sezon, Coman a marcat doar de doua ori pentru FCSB.

Ce se ascunde sub aparatori?Florinel Coman si-a tatuat pe piciorul stang un înger protector cu mitraliera???? pic.twitter.com/3aVCLW16vO — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) March 30, 2021