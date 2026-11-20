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În timp ce fotbalul românesc a ajuns la un minim istoric, pe locul 58 în clasamentul FIFA, lângă Burkina Faso, avem oameni competenți la care nu apelăm, ca să îndreptăm lucrurile. Printre ei, Ladislau Bölöni (73 de ani). Adică, omul care l-a lansat în fotbalul mare pe Cristiano Ronaldo! Și care, în scurtul său mandat de selecționer, a adus în circuitul naționalei fotbaliști de care, ulterior, ne-am folosit niște ani. Exemplele Chivu, Marius Niculae, Cosmin Contra sau Rădoi vorbesc de la sine. În ultimii ani, Bölöni, liber de contract acum, ne-a tot atenționat că fotbalul românesc merge într-o direcție greșită. Din păcate, el a vorbit, el a auzit. Probabil, de aceea, acum, după încă o campanie ratată a naționalei, cu greu a acceptat dialogul cu Sport.ro

Sport.ro: Ați văzut ultimele două meciuri din Nations League, cele cu Polonia și cu Bosnia?

Ladislau Bölöni: Am fost în Franța, n-am avut cum să văd cele două meciuri, din păcate. Rezultatele le știți?

Da, da, da. Rezultatele sunt slabe. Acum, întrebarea e dacă puteau fi mai bune sau nu... Dumneavoastră ce credeți?

Eu rămân la părerea că, în fotbalul românesc, lipsește ceva. Pentru că sunt cu grădinăritul acum, în timpul meu liber, am impresia că, la noi, lipsește îngrășământul. Pământ avem, dar îngrășământul care pe urmă dă fructul cel bun, gustos, lipsește cu desăvărșire. Dar nu din vina jucătorilor! Și atunci?

Eu încă o dată spun, că am tot repetat asta, de-a lungul anilor: arată-mi un document, o analiză a școlii federale de antrenori, în care se vorbește despre lipsurile fotbalului românesc. Și asta mi-a rămas întipărit în minte, de când am fost prima dată, la Clairfontaine, la școala federală de antrenori din Franța. La vremea respectivă, directorul tehnic de la Clairfontaine era un om sclipitor. A făcut pentru noi analiza fotbalului francez. Cu asta a început! Și a identificat trei lucruri care lipseau, în acele vremuri, din fotbalul francez. Ne-a explicat ce suntem în stare să facem, dar și ce nu putem să facem. Și ne-a cerut soluții, ca să vedem cum putem rezolva treaba aceasta. Tot ce am învățat, la Clairfontaine, a fost bazat pe rapoartele antrenorilor din jurul lumii. Ca să învățăm cum se lucrează în Italia, cum se lucrează la Ajax Amsterdam de exemplu, în Anglia, ce fac brazilienii și așa mai departe. Și care a fost scopul acestor rapoarte?

Ca să primim noi, următoarea generație de antrenori, acele lucruri pe care trebuia să le dăm tinerilor. Atenție: nu se vorbea despre Thierry Henry, care era un copil atunci, sau despre X, Y, Z. Se vorbea despre ce trebuie făcut cu acești copii. Dacă nu ai fi introdus ideile astea în discursurile tale, în antrenamentele tale, adică în ce pregăteam noi, cursanții, pentru demonstrație, dacă nu veneai cu soluții concrete pentru a repara lipsurile fotbalului francez, atunci nu treceai examenul de absolvire, la Clairfontaine. Era foarte simplu. Ei bine, în toți anii mei în fotbal, n-am auzit nici măcar o dată să se vorbească despre așa ceva la noi! Eu nu văd această direcție la noi. Păcat...

Și, având în vedere că nu mergem în această direcție, unde ajungem?

Batem pasul pe loc. Vom staționa la parter. Sau, din când în când, pentru că ne ies rezultatele printr-o conjunctură favorabilă, ajungem la primul etaj, poate și la etajul al doilea. După care, o să coborâm, din nou, la parter. Și, pe urma, ajungem și la nivelul conducerii fotbalului românesc... Cum vi se pare acest nivel?

Trist. Îți cere să câștigi meciul următor. Sigur, e foarte bine să câștigi meciul ăsta, dar cu condiția să fie la bază ceva solid. Că vorbim despre conducere, sunteți ultimul antrenor de la care conducerea FRF a cerut locul 1 în grupa de Nations League, în timpul negocierilor din 2022. Dintre selecționerii de atunci, Edward Iordănescu și Gheorghe Hagi au terminat pe ultimul loc, în această competiție...

Directorul tehnic cu care am vorbit eu, care e și acum, Mihai Stoichiță, îmi spunea așa: „Lasă că nu o să te scoatem afară, dacă nu termini pe locul 1“. Iar eu nu înțelegeam. Păi, în cazul asta, de ce vrei să treci acest obiectiv în contract?! Sau vrei să-l treci în contract, ca să ai o cale de ieșire? O posibilitate de a umili pe cineva...

„Burleanu îți dă dreptate, îți explică direcția, dar sunt vorbe goale“ Îmi amintesc că vi s-a cerut locul 1 într-o grupă cu Bosnia. Bosnia care acum are patru victorii în ultimele patru meciuri cu noi...

Chiar uitasem asta. Dar da, Bosnia era o echipă despre care președintele (n.r. – Răzvan Burleanu) spunea că o bate doar dacă își dă jos ochelarii... Dumneavoastră aveți o experiență în fotbal, ați fost la niște echipe ca Sporting Lisabona, Monaco, Standard Liege. Ați lucrat cu Cristiano Ronaldo, cu niște nume uriașe din fotbal. Nu e cam ciudat că nu vi se cere ajutorul pentru redresarea fotbalului românesc?

Să comentez așa ceva e jenant pentru mine... Păi, de ce? E o întrebare logică din punctul meu de vedere. Că n-avem zece antrenori români în activitate cu titluri câștigate în Portuglia și Belgia...

Să știi că ultima dată când m-am văzut cu Răzvan Burleanu, la o acțiune organizată de clubul Sepsi, mi-a făcut o propunere. Mi-a zis că ar fi bine să mă implic, să vin, să fac, să mă implic la nivelul tinerilor... Și?

Să fiu doar la nivelul fotbalului juvenil nu m-ar interesa. Nu știu dacă mai am răbdarea pentru așa ceva. Dar, da. Când vorbești cu Răzvan Burleanu, îți dă dreptate. Îți spune de pașii pe care i-a făcut federația. Îți explică direcția adoptată. Și, din păcate, nu se întâmplă nimic concret...

Păi, atunci înseamnă că sunt vorbe goale. Simt că sunteți descumpănit pentru starea în care a ajuns fotbalul românesc...

Adevărul e că, dacă te bagi în profunzime.... Când am făcut asta, am avut parte numai de critici, în jurul meu. Critici din partea băieților importanți din fotbalul românesc. De ce am ajuns să avem o grămadă de academii în România, fără să avem și fotbaliști tineri de nivel foarte înalt? S-a vorbit atât de mult despre Academia Hagi, spre exemplu.

Fii atent: dacă vorbim acum despre fotbalul francez, îți dau 100 de nume cu jucători de 20 de ani, lansați de ei, care sunt la un nivel foarte înalt. Zi-mi tu unul de 20 de ani, lansat de o academie din fotbalul românesc. Unul! Nu există așa ceva. Întrebarea e de ce? Cred că ultimii doi mari fotbaliști formați în România au fost Chivu și Mutu. Primul, foarte inteligent, a plecat unde trebuia să plece, la Ajax. Mă felicit că l-am pus căpitan la echipa națională, la 20 de ani. Iar Mutu, un talent deosebit, și-a acoperit prin eficacitate unele lipsuri, care n-aveau legătură cu fotbalul. Sincer, nu știu dacă am mai avut un fotbalist de un asemenea nivel, în ultimii mulți ani...

„Hagi? Dacă va rămâne doar ca să facă încercări, va fi greu spre imposibil“ Glumind puțin, Gheorghe Hagi ar spune, probabil, Ianis...

Prea multe discuții în jurul lui. Dar asta e vina voastră, a presei. Nu e cumva vina tatălui care își pune copilul căpitan de echipă, cu numărul 10 pe spate, cu banderola de căpitan pe braț, deși Ianis nu joacă la echipa de pe locul 13 în Turcia? Nu aici e o problemă?

Problema nu e cu banderola aia nenorocită... Până la urma, nu banderola mă obligă să fiu cel mai bun din lume. Eu personal n-am dat niciodată importanță banderolei. Zău! La Târgu Mureș, spre exemplu, mi-a fost căpitan de echipă, Ispir. Eu, ca antrenor, ca selecționer, pot să-ți dau banderola. Dar, până la urmă, tu demonstrezi dacă ești sau nu ești căpitan. Dar, iartă-mă, asta e o discuție numai bună, ca între mine și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) să iasă o problemă. Și nu-mi doresc așa ceva. Spun atât: un căpitan de echipă nu e numit. El devine căpitan. Desigur, cel mai bine e ca el să fie valoros și să aibă succes. Nu pentru banderola aia nenorocită, ci pentru că, prin valoarea lui, dă forța echipei. Asta e important! Banderola? Mi-e cam jenă să vorbesc despre așa ceva... De încheiere, aș vrea să vă întreb dacă credeți că Hagi trebuie să fie selecționer, în continuare, după campania din Nations League?

Rămâi, dacă în capul tău ai un plan care dă rezultate și prin care rezolvi problemele. Dacă te ajută cu ceva acest plan. Așa, să rămâi doar ca să încerci o data una, apoi alta, o să fie cam greu spre imposibil. Planul trebuie validat de rezultate, nu?

Când am ajuns eu selecționerul României, înainte, am vorbit cu Aimé Jacquet (n.r. – selecționerul cu care Franța a câștigat Cupa Mondială din 1998). L-am întrebat ce trebuie să fac. M-a luat direct: „Ai echipă?“. I-am explicat că cei din Generația de Aur sunt în pragul retragerii. Ca o paranteză: nu-mi place deloc acest termen, Generația de Aur. Poate pentru că sunt un pic invidios pe aurul respectiv. Am încheiat paranteza. Revin la experiența mea de selecționer. Tocmai își anunțase retragerea Hagi, Popescu urma să facă la fel. Belodedici a venit și mi-a spus, sincer, că nu mai e la nivelul pe care îl avea, cândva. Și atunci, am fost nevoit să caut. Și așa l-am făcut pe Contra titular fără drept de apel, pe Chivu l-am pus căpitan de echipă, la 20 de ani. L-am găsit pe Rădoi. L-am găsit pe Marius Niculae. Am reușit asta, pentru că mi-am făcut un program, bineînțeles cu ajutorul federației, prin care am reușit să găsesc patru, cinci jucători de nivel înalt, de echipă națională. Dar atenție: planul meu a necesitat un volum foarte mare de muncă. Am făcut, de exemplu, acele teste psihologice la lot, ca să-i evaluez pe cei convocați. Ca să mă lămuresc eu de ce sunt capabili unii dintre ei. Acum, vin cu o întrebare. Vă rog...

Astfel de planuri sunt așa de grele, de nu mai pot fi implementate acum? Pentru că planul tău să fie util, trebuie să ai proiectul bine definit. Și asta se vede dacă scoți, într-adevăr, ceva important. Deocamdată însă, mie mi se pare că ne lipsește ceva.

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