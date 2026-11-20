”U” Cluj s-a impus în fața lui Farul, scor 3-2, într-un meci din runda a 16-a din turul Superligii.

Golurile „marinarilor” au fost înscrise de Denis Alibec (22') și Eduard Radaslavescu (68'), în timp ce de la ”U” Cluj au înscris Joco Lukic (37'), Issouf Macalou (79') și Florent Poulolo (87').

Alexandru Chipciu, furios la finalul meciului cu Farul: „M-a scuipat un hominid”

Jucătorul lui ”U” Cluj a fost întrebat despre scandalul cu suporterii, iar acesta a dezvăluit că a fost scuipat și înjurat din tribune.

Alexandru Chipciu a condamnat comportamentul acelui suporter și a recunoscut că s-a abținut cu greu să nu riposteze.

„M-a scuipat un hominid (n.r. familie de primate) din tribună, m-a înjurat de morți, de familie. Și m-am enervat și eu puțin. Și asta a fost. Și ne-am mai certat puțin pe aici, că e normal. A zis că e normal să mă înjure de copii, de familie, că asta e meseria lui. Nu știu dacă lucrează la Farul sau nu. Dacă îl prindeam, cred că îl omoram, cred că.

Mi-au zis că au fost injurii rasiste, ceva de genul, apoi arbitrul a oprit meciul. Clar nu suntem de acord cu așa ceva. Apoi a fost și golul, i-am zis lui Poulolo să vină de acolo, că apoi se inflamează și mai tare lucrurile. Și cam atât”, a mai spus Alex Chipciu.

”U” Cluj a urcat pe locul patru în clasament după această victorie și are 29 de puncte după 16 partide.

Ardelenii se află la patru „lungimi” de liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin disputat.