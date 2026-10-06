”Tricolorii” au început în forță partida de pe Arena Națională, la care au asistat peste 49.000 de spectatori, dar tot nordicii au fost cei care au deschis scorul. Gyokeres, starul lui Arsenal, a punctat în minutul 13.

Gică Hagi, direct la vestiare după România - Suedia

La finalul partidei, Gică Hagi (61 de ani) nu a stat prea mult pe gazon pentru a-și saluta fanii. Și-a felicitat omologul, pe Graham Potter, selecționerul Suediei, după care s-a îndreptat direct către vestiare, dar nu înainte de a saluta scurt fanii aflați în sectorul VIP, scrie GSP.ro.

Inevitabil, selecționerul a fost întrebat despre viitorul său la echipa națională, în contextul rezultatelor modeste din Nations League, și a lăsat de înțeles că va fi pe bancă și în meciurile din luna noiembrie, cu Polonia și Bosnia.

”Suntem la cald. Înfrângeri care dor, care mă dor. Să zicem că astăzi a fost un meci în care a contat susţinerea suporterilor. Am ieşit la joc, am făcut lucruri bune, dar înfrângerea e înfrângere şi doare. În acest proces cu ei, credeam că puteam face mult mai mult.

Acum am văzut că drumul e mult mai greu, trebuie muncă multă, să muncim cum trebuie, ca trebuie să meargă mai sus, să câştigăm. Suntem la echipa naţională şi trebuie să câştigi”, a spus Hagi, la conferința de presă.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.