„Rămâne Gică Hagi la echipa națională?” Mihai Stoica a dat răspunsul pe loc

„Rămâne Gică Hagi la echipa națională?” Mihai Stoica a dat răspunsul pe loc Nationala
SPORT.RO
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România - Suedia a avut loc în etapa a 4-a din UEFA Nations League.

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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Mihai Stoica știe ce va face Gică Hagi

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

La scurt timp după fluierul final din România - Suedia 0-1, Mihai Stoica a fost întrebat despre viitorul „Regelui” pe banca tehnică. Oficialul FCSB a transmis că, după părerea sa, Gică Hagi va continua să fie selecționer.

„(n.r. Rămâne Gică Hagi?) Da. Nu îmi dau seama cum gândeşte, dar cred că rămâne. Să plece acum e exclus în opinia mea. Semnalul pe care l-ar transmite ar fi sub orice critică.

Într-adevăr, suntem într-o situaţie care pare fără ieşire. Simplul fapt că absolut toată lumea are încredere în el trebuie să îl facă să continue. E un luptător, e Hagi până la urmă. Poate cel mai important nume din istoria fotbalului românesc. Nu cred că se pune problema”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

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Hagi conferinta
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Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.

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