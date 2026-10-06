„Rămâne Gică Hagi la echipa națională?” Mihai Stoica a dat răspunsul pe loc

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Mihai Stoica știe ce va face Gică Hagi

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

La scurt timp după fluierul final din România - Suedia 0-1, Mihai Stoica a fost întrebat despre viitorul „Regelui” pe banca tehnică. Oficialul FCSB a transmis că, după părerea sa, Gică Hagi va continua să fie selecționer.

„(n.r. Rămâne Gică Hagi?) Da. Nu îmi dau seama cum gândeşte, dar cred că rămâne. Să plece acum e exclus în opinia mea. Semnalul pe care l-ar transmite ar fi sub orice critică.

Într-adevăr, suntem într-o situaţie care pare fără ieşire. Simplul fapt că absolut toată lumea are încredere în el trebuie să îl facă să continue. E un luptător, e Hagi până la urmă. Poate cel mai important nume din istoria fotbalului românesc. Nu cred că se pune problema”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.