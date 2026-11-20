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Pauza competițională a luat sfârșit, iar campionatele importante de pe continent s-au reluat. În această situație este și SuperLiga, runda a 16-a aducând în prim-plan deja două partide, FC Botoșani - FC Voluntari 3-3 și Farul - U Cluj 2-3.

Basarab exclude două echipe din lupta pentru titlu

U Cluj a obținut cele trei puncte pe finalul partidei, în condițiile în care a fost condusă în două rânduri. Ardelenii ocupă locul 4 în clasament, cu 29 de puncte, dar Basarab Panduru nu îi vede în lupta pentru titlu.

Analistul TV susține că formația lui Cristiano Bergodi „se chinuie” să învingă, lucru dovedit și la Ovidiu. În schimb, Dinamo și Universitatea Craiova obțin puncte de altă manieră.

Basarab Panduru nu o exclude doar pe U Cluj, ci și pe Rapid din concurența pentru primul loc în ierarhie. Revenind la ardeleni, fostul internațional e de părere că lucrurile s-ar putea modifica, asta doar dacă transferurile vehiculate se vor realiza.

„Dinamo mi s-a părut că e constant bună. Mi se pare că poate bate pe oricine fără prea mari probleme. O vezi pe U Cluj să bată fără mari probleme? Vezi Dinamo, vezi Craiova să te bată fără mari probleme, dar Clujul se chinuie.

Nici pe Rapid nu o vezi. E capabilă să ţină în campionat şi play-off? Nu merge cu egal, trebuie să câştigi meciuri. Dacă vine Stanciu, dacă vine Burcă, nu ştiu cum ar arăta. Este o echipă bună, îmi place Lukic, Macalou, Bic cu Drammeh sunt buni, poate au nevoie de Stanciu şi de doi fundaşi centrali buni, atunci discutăm altceva”, a spus Basarab Panduru, potrivit Prima Sport.