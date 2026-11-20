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Pauza competițională a luat sfârșit, iar campionatele importante de pe continent s-au reluat. În această situație este și SuperLiga, runda a 16-a debutând cu FC Botoșani - FC Voluntari.

Marius Croitoru, OUT de la FC Botoșani

Deși FC Botoșani conducea cu 3-0 în minutul 64, scorul final de pe tabelă a arătat 3-3. Oaspeții au marcat trei goluri în 10 minute, spre surprinderea tuturor celor aflați pe „Municipalul” din Botoșani.

Criza moldovenilor din SuperLiga se adâncește, în condițiile în care echipa nu a mai câștigat în ultimele 5 întâlniri. Situația din clasament nu este una „roz”, cele 16 puncte clasând-o pe FC Botoșani doar pe treapta a 12-a.

Dacă după primele 45 de minute avea motive de bucurie, rezultatul final i-a fost „fatal” lui Marius Croitoru. După 3-3 cu FC Voluntari, Valeriu Iftime a anunțat că se va despărți de antrenor.

Patronul FC Botoșani a mărturisit că îi pare rău de Marius Croitoru, însă forma echipei nu îi oferă altă variantă. Anunțul oficial va fi efectuat în cel mai scurt timp.

„Sunt evenimente care trebuie tratate fiecare cu importanța lor. Aici sunt președinte la Consiliul Județean și am venit când am putut pentru a da bună ziua oamenilor cu tot respectul. Și dincolo, aveam chiar mai multe discuții, am vorbit și în vestiar am vorbit cu băieții ăștia, credeam că au ieșit din pasa asta proastă.

Până la urmă, să știți că aveam așa o inimă foarte ruptă dimineață pentru Croitoru. Va trebui să-l schimbăm acum nu cred că mai pot să-l țin”, a declarat Valeriu Iftime, conform Botoșăneanul.ro.