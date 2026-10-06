Giovanni Becali nu are milă de favoritul lui Gică Hagi: „Nu e jucător de echipa națională”

Giovanni Becali nu are milă de favoritul lui Gică Hagi: „Nu e jucător de echipa națională” Nationala
SPORT.RO
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Giovanni Becali a criticat un fotbalist convocat de Gică Hagi.


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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Giovanni Becali nu are milă de Virgil Ghiță

Instalat la cârma naționalei în primăvara lui 2026, Gică Hagi a decis să cheme la lot mai mulți fotbaliști crescuți de Farul Constanța. Printre ei se numără și Virgil Ghiță, jucător care evoluează la Hannover, în Bundesliga 2.

Deși inițial nu a vrut să critice jucătorii, Giovanni Becali nu s-a putut abține și l-a nominalizat pe Virgil Ghiță. Cel mai cunoscut impresar român susține că fundașul nu are valoarea necesară pentru a evolua la prima reprezentativă.

„Nu vreau să spun de jucători, că nu se cuvine să spunem de jucători, dar de unul singur aș vrea: de Ghiță. Ghiță nu e jucător de echipă națională, mă, tată, ce să-ți mai spun? Gică ori n-a avut, ori… nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu cred că e de echipa națională. Nu-l văd. E un băiat cuminte, cred, dar nu știu dacă e jucător să ducă… 

Pentru că am văzut două pase în care el putea să facă o alunecare, să devieze mingea. N-a făcut-o! La fel a intrat și celălalt și mai putea să dea un gol. Joacă la Hannover, mi se pare, la o echipă de divizia a doua, care e greu să intre în Bundesliga. La Hannover a jucat Gică Popescu în Germania, un an.

Dar jucătorii… a adus niște jucători care n-au fost utili echipei naționale. El trebuia să continue echipa care a rămas de la Lucescu!. Trei-patru plombe avea nevoie față de echipa lui Lucescu. Portarii chibzuiți… L-a zăpăcit și portarul ăsta, mă… Radu, în care avea încredere extraordinară!”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

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Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.

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