Giovanni Becali nu are milă de favoritul lui Gică Hagi: „Nu e jucător de echipa națională”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Giovanni Becali nu are milă de Virgil Ghiță

Instalat la cârma naționalei în primăvara lui 2026, Gică Hagi a decis să cheme la lot mai mulți fotbaliști crescuți de Farul Constanța. Printre ei se numără și Virgil Ghiță, jucător care evoluează la Hannover, în Bundesliga 2.

Deși inițial nu a vrut să critice jucătorii, Giovanni Becali nu s-a putut abține și l-a nominalizat pe Virgil Ghiță. Cel mai cunoscut impresar român susține că fundașul nu are valoarea necesară pentru a evolua la prima reprezentativă.

„Nu vreau să spun de jucători, că nu se cuvine să spunem de jucători, dar de unul singur aș vrea: de Ghiță. Ghiță nu e jucător de echipă națională, mă, tată, ce să-ți mai spun? Gică ori n-a avut, ori… nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu cred că e de echipa națională. Nu-l văd. E un băiat cuminte, cred, dar nu știu dacă e jucător să ducă…

Pentru că am văzut două pase în care el putea să facă o alunecare, să devieze mingea. N-a făcut-o! La fel a intrat și celălalt și mai putea să dea un gol. Joacă la Hannover, mi se pare, la o echipă de divizia a doua, care e greu să intre în Bundesliga. La Hannover a jucat Gică Popescu în Germania, un an.

Dar jucătorii… a adus niște jucători care n-au fost utili echipei naționale. El trebuia să continue echipa care a rămas de la Lucescu!. Trei-patru plombe avea nevoie față de echipa lui Lucescu. Portarii chibzuiți… L-a zăpăcit și portarul ăsta, mă… Radu, în care avea încredere extraordinară!”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.