Marian Ceaușescu l-a ironizat în stilul caracteristic, iar Tamaș a refuzat să ofere prea multe detalii la ieșirea de la Judecătorie.

Prima reacție a lui Gabi Tamaș după ce a ieșit de la Judecătorie, Gabi Tamaș a fost „luat în primire” de Marian Ceaușescu, o figură publică devenită destul de cunoscută datorită rețelelor de socializare.

Gabi Tamaș a fost reținut de poliție 24 de ore după ce a ar fi agresat doi bărbați în Centrul Vechi.

Ciprian Marica: ”Sunt revoltat, veți avea o surpriză cu ce a trăit Tamaș după ce a fost reținut!”

Câteva ore mai târziu, cei doi au depus plângere penală, iar Tamaș a fost adus de la Brașov și arestat pentru 24 de ore. Ulterior, autoritățile au dispus arestul la domiciliu pentru fostul fotbalist.

Fără să ofere prea multe detalii, Ciprian Marica a declarat la VOYO SPORT LIVE că a fost total dezamăgit de felul în care a fost tratat Gabi Tamaș după ce a fost săltat de poliție și dus în arest pentru 24 de ore.

Fostul internațional a refuzat să spună direct despre ce este vorba, însă a lăsat de înțeles faptul că modul în care oamenii legii s-au comportat cu Gabi Tamaș a fost unul care ridică mari semne de întrebare.

De altfel, Ciprian Marica a subliniat că întreg evenimentul i-a lăsat un gust amar și regretă faptul că Tamaș a fost portretizat ”ca un infractor”. Chiar dacă admite că Tamaș a greșit, Marica este de părere că fostul fotbalist nu ar fi meritat să fie plimbat încătușat.

”E un eveniment nefericit, sunt puțin revoltat, pentru că... Chiar s-au terminat problemele? Gabi Tamaș trebuie dus cu cătușe, luat de acasă? Nu știu dacă aveam nevoie de acest show mediatic! E adevărat că au fost niște evenimente. Am auzit și știu niște detalii acum, veți avea o surpriză cu ce a trăit Gabi Tamaș după ce a fost reținut, dus la secție și apoi i-a fost dat drumul.

Ce tratament a primit și cum a fost reținut au fost de o manieră urâtă. Probabil va apărea la un moment dat și un filmuleț. E clar, Gabi e vinovat că e un tip care reacționează, care e impulsiv. Consumă puțin și are o reacție, dar nu îmi place ceea ce văd și nu cred că era necesar. Trebuie să vină Gabi să vorbească și să explice, dar interesându-mă puțin de ce e acolo, nu e prea frumos, pentru că e un jucător care și-a reprezentat țara la cel mai înalt nivel, ne-a făcut mândri pe unde a fost și ar trebui puțin tratat cu respect.

Dacă a fost provocat nu știu. Problema a fost după ce a venit poliția. Nu pot da detalii, pentru că trebuie să vi le spună el. Fiecare alege dacă vrea să spună, ce vrea să spună. Dar nu îmi place ce văd la televizor, mascarada asta cu el ca un infractor, dus în cătușe dintr-o parte în alta”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.