Cele două formații ocupă ultimele poziții ale clasamentului, locurile 17 și 18, iar confruntarea de pe „Stade de l’Aube” poate conta în lupta pentru evitarea retrogradării.

Troyes a obținut două victorii în acest sezon și vine după trei etape în care a acumulat patru puncte. De cealaltă parte, Le Havre nu a câștigat niciun meci în campionat și va avea un nou antrenor: Valerien Ismael, numit în locul lui Didier Digard.

Partida va fi transmisă în direct pe VOYO SPORT 1, de la ora 21:45. Ligue 1 se vede în exclusivitate în România pe VOYO și VOYO SPORT 1.