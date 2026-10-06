Ignorat de Gică Hagi, cel mai în formă atacant este cerut la echipa națională: „L-au păcălit cele două meciuri”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Ianis Stoica, cerut la echipa națională

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

După ce a anunțat convocările, selecționerul a fost criticat dur pentru că a luat decizia să nu îl cheme și pe Ianis Stoica, atacant ce impresionează în campionatul Portugaliei.

Această situație a fost amintită și de Nicolae Dică după 0-1 cu Suedia, în condițiile în care Gică Hagi nu a avut niciun atacant disponibil. Fostul atacant e de părere că selecționerul a fost păcălit de meciurile amicale din luna iunie, însă pe viitor este convins că Hagi va crea un nucleu puternic la echipa națională.

”L-au păcălit cele două meciuri amicale și a evaluat prea sus jucătorii. În momentul în care a ajuns să-i antreneze acum, el, fiind un om pozitiv, nu putea să spună că nu are jucători. Acum s-a lovit de realitate. Și acum și-a dat seama și cred că unii nu vor mai veni la echipa națională.

Nu pot să dau nume! Să facă un nucleu de 15-16 jucători, restul să fie tineri pe care să-i integrăm. Avem un Ianis Stoica, de exemplu, care e în Portugalia, are 23 de ani, joacă... Mai sunt și alții.

Cred că nu l-a convocat acum pentru că joacă acest sistem cu 4-3-1-2. Ianis Stoica joacă mijlocaș stânga la echipa de club și s-a gândit că nu poate să-l ajute în acest sistem. Așa cred eu. Dar el putea să joace unul dintre cei doi atacanți, cum au făcut-o Man și Mihăilă”, a spus Dică, potrivit Digi Sport.