Ignorat de Gică Hagi, cel mai în formă atacant este cerut la echipa națională: „L-au păcălit cele două meciuri”

Ignorat de Gică Hagi, cel mai în formă atacant este cerut la echipa națională: „L-au păcălit cele două meciuri” Nationala
SPORT.RO
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România - Suedia a avut loc în etapa a 4-a din UEFA Nations League.

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Ianis StoicaNicolae DicaGica HagiEchipa Nationala
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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Ianis Stoica, cerut la echipa națională

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

După ce a anunțat convocările, selecționerul a fost criticat dur pentru că a luat decizia să nu îl cheme și pe Ianis Stoica, atacant ce impresionează în campionatul Portugaliei.

Această situație a fost amintită și de Nicolae Dică după 0-1 cu Suedia, în condițiile în care Gică Hagi nu a avut niciun atacant disponibil. Fostul atacant e de părere că selecționerul a fost păcălit de meciurile amicale din luna iunie, însă pe viitor este convins că Hagi va crea un nucleu puternic la echipa națională.

”L-au păcălit cele două meciuri amicale și a evaluat prea sus jucătorii. În momentul în care a ajuns să-i antreneze acum, el, fiind un om pozitiv, nu putea să spună că nu are jucători. Acum s-a lovit de realitate. Și acum și-a dat seama și cred că unii nu vor mai veni la echipa națională.

Nu pot să dau nume! Să facă un nucleu de 15-16 jucători, restul să fie tineri pe care să-i integrăm. Avem un Ianis Stoica, de exemplu, care e în Portugalia, are 23 de ani, joacă... Mai sunt și alții.

Cred că nu l-a convocat acum pentru că joacă acest sistem cu 4-3-1-2. Ianis Stoica joacă mijlocaș stânga la echipa de club și s-a gândit că nu poate să-l ajute în acest sistem. Așa cred eu. Dar el putea să joace unul dintre cei doi atacanți, cum au făcut-o Man și Mihăilă”, a spus Dică, potrivit Digi Sport.

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Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.

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