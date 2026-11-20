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Pauza competițională a luat sfârșit, iar campionatele importante de pe continent s-au reluat. În această situație este și SuperLiga, runda a 16-a aducând în prim-plan duelul dintre Farul și U Cluj.

Reproșul lui Neluțu Sabău după o nouă înfrângere în fața lui U Cluj

Partida a fost una spectaculoasă. Deși Farul a condus în două rânduri, U Cluj a reușit să facă o remontada, scorul final de pe tabelă arătând 2-3 în dreptul „studenților”.

La scurt timp după fluierul final, Ioan Ovidiu Sabău a transmis că diferența a fost făcută de calitatea superioară a jucătorilor de la U Cluj. Totuși, tehnicianul a ținut să îi mustreze pe elevii săi, în condițiile în care planul tactic nu a mai fost respectat pe final.

Fiind la al doilea insucces consecutiv în fața fostei sale echipe, tehnicianul a mărturisit că rezultatul este greu de acceptat. Cât despre viitor, Ioan Ovidiu Sabău speră ca înfrângerile să aducă lecții către grupul său.

„Au fost acele momente în care calitatea individuală a făcut diferența. Am avut ocazii de a înscrie. Până la urmă, U Cluj a luat cele 3 puncte. Bravo lor, au alte obiective. Îmi pare rău că în ultimele minute nu am avut acea stare de spirit pe care trebuie să o ai când faci presiune. Nu am reușit să blocăm centrările din careu, acolo unde este Lukic, și au reușit să înscrie din acele ocazii.

Cert e că nu e ușor de acceptat o astfel de înfrângere. Nu am avut nimic cu arbitrul. Nu am ce să le reproșez arbitrilor. E o lecție pentru noi de cum trebuie să ne comportăm în momente cheie. Trebuie să învățăm ca să putem crește”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la flash-interviu.