Constănțenii au deschis scorul în minutul 22 prin Denis Alibec, dar clujenii au egalat în minutul 37 prin Jovo Lukic.

Denis Alibec: ”Chipciu nu arată că e așa bătrân, se ține bine!”

Eduard Radaslavescu a punctat în minutul 68 pentru 2-1, iar echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a trecut din nou în avantaj. Totuși, ”Șepcile Roșii” au reușit din nou să egaleze în minutul 79 prin Macalou, iar, doar câteva minute mai târziu, Poulolo a înscris golul victoriei.

Denis Alibec a părăsit terenul înainte de finalul meciului, după ce a acuzat o accidentare. Totuși, la finalul partidei, Alibec a dat asigurări că nu s-a întâmplat nimic grav. În plus, Denis Alibec a dezvăluit ce a discutat cu Alex Chipciu la finalul jocului.

”Nu m-am accidentat, am căzut pe piciorul lui și m-am zgâriat. Sunt ok. A fost un meci de uitat pentru noi. Au revenit de două ori. Păcat, aveam nevoie de această victorie. Știam că sunt buni la centrări, la faze fixe, și fix așa au dat golurile. Este numai vina noastră. Nu am știut să gestionăm rezultatul. Trebuie să muncim și să mergem înainte.

Ne dădea un avânt dacă am fi câștigat în această seară, dar suntem jucători profesioniști. Trebuie să o luăm de la capăt și să încercăm să câștigăm cu Hunedoara.

Am vorbit și cu Alex Chipciu. Mi-a zis că e greu de jucat acolo. Terenul e rău, vom face două zile pe drum. Trebuie să ne așteptăm la ce e mai rău.

Nici nu știu câte dueluri am avut cu Alex Chipciu. Suntem prieteni. Mă bucur pentru el că menține nivelul la vârsta pe care o are. Nu arată că e așa bătrân. Se ține bine”, a spus Denis Alibec după meci.