”Tricolorii” au început în forță partida de pe Arena Națională, la care au asistat peste 49.000 de spectatori, dar tot nordicii au fost cei care au deschis scorul. Gyokeres, starul lui Arsenal, a punctat în minutul 13.

Pe parcursul partidei, elevii lui Gică Hagi au mai bifat câteva ocazii periculoase de a înscrie, dar fără succes. La conferința de presă, selecționerul a avut trei remarcați după această campanie, chiar dacă România a pierdut toate cele trei partide.

Gică Hagi: ”Echipa națională a câștigat trei jucători”

Hagi (61 de ani) vede partea bună după aceste partide și este de părere că naționala României a câștigat trei jucători: Andrei Coubiș, Matei Ilie și Lisav Eissat.

„Echipa națională a câștigat, din punctul meu de vedere, 3 jucători. Coubiș, Matei Ilie și Eissat au demonstrat. Sunt născuți în 2005, 2003, 2002. Au demonstrat că pot juca la echipa națională. Coubiș și Ilie au făcut un cuplu de fundași centrali foarte bun. Chiar dacă au făcut și greșeli, e normal. Mai e și Strata.

Naționala trebuie să fie deschisă, e deschisă, nu a închis-o nimeni. E clar că trebuie să căutăm, pe lângă jucătorii care sunt baza echipei, și jucători tineri, cu potențial foarte bun, care, mai devreme sau mai târziu, vor reprezenta viitorul fotbalului românesc. Să joace la echipe bune, să joace bine. Poate sunt și lucruri bune”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.