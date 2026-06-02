Fostul internațional român a fost surprins de anumite decizii luate de noul selecționer al României pentru partida de la Tbilisi.

Basarab Panduru, uimit de deciziile luate de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia

Concret, Panduru a fost luat prin surprindere de faptul că Andrei Coubiș a fost titularizat de Hagi în flancul drept al apărării. Fostul mare fotbalist crede că naționala României ar trebui să evolueze cu trei fundași centrali în momentul în care vor reveni Andrei Rațiu și Nicușor Bancu.

De altfel, ”Pandi” a fost șocat că Olimpiu Moruțan a fost titularizat de Gică Hagi la echipa națională, în condițiile în care fotbalistul ”nu a rupt norii” la Rapid. Panduru a spus același lucru și în privința lui Florinel Coman.

”Știu că acum ceva timp Coubiș a jucat fundaș dreapta la Milan, ne miram că e atât de mare și joacă fundaș dreapta. În ultimul timp a jucat fundaș central la U Cluj. Mă surprinde. Vrea să-l vadă, foarte bine, bagă-l acolo și să-l vedem.

Te gândești la cine e în fața fundașului dreapta. Dacă e un Man, te gândești să ai un fundaș central care să îi țină spatele. Ceva în genul Yamal cu Kounde. Îl bagi pentru că Moruțan sau Man nu coboară. Nu va juca Coubiș dacă va fi Rațiu acolo. Dar ce faci, că joci un fotbal total diferit cu cei doi, Coubiș și Rațiu.

Daci îi ai pe Bancu și Rațiu, ce faci, joci în 5? Rațiu, Coubiș, Drăgușin, Ghiță și Bancu mi se pare corect. Ar suna bine. Nu poți doar cu Coubiș și Ghiță, îl bagi și pe Drăgușin acolo.

Coman nu mai joacă de ceva timp, nici nu mai ține minte. La această acțiune, „Regele” trebuie să vadă pe toată lumea. Încep meciurile oficiale, nu mai poți să vezi pe nimeni 100% Rațiu și Bancu sunt de apărare în 5, cu 3 fundași centrali. Mora și Bancu nu mai erau niciodată ce sunt azi dacă erau 4 pe fund.

M-a mirat că e Moruțan la lot, mă miră și mai mult că joacă titular. Din ce a făcut la Rapid, nu a arătat că poate fi titular. Că intra 15 minute, 20 de minute, da, să-l vezi, dar titular nu m-aș fi așteptat. Dar vezi, dacă nu poate, îl dai la o parte”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.