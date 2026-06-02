Veste de ultimă oră înainte de Georgia - România: ce se întâmplă cu Khvicha Kvaratskhelia

Georgia și România se vor înfrunta într-un meci amical, diseară, de la ora 20:00, la Tbilisi.

Gică Hagi a decis să deplaseze doar 23 de jucători la Tbilisi pentru această acțiune. Alți 9 jucători au rămas la Mogoșoaia și vor fi disponibili pentru următorul amical, cu Țara Galilor (6 iunie). Este vorba despre Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş.

Khvicha Kvaratskhelia, în lotul Georgiei pentru meciul cu România, la 3 zile după triumful din Champions League

De partea cealaltă, Georgia a anunțat un lot de 24 de jucători pentru meciul cu România. În lotul lui Willy Sagnol se află și Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani), starul lui Paris Saint-Germain, care sâmbătă a cucerit un nou trofeu Champions League după finala cu Arsenal.

Având în vedere distanța scurtă dintre cele două meciuri, este de așteptat ca Georgia să nu se bazeze pe Kvaratskhelia din primul minut. Selecționerul Willy Sagnol a anunțat că jucătorul de la PSG ar putea fi titularizat la următorul amical, cu Bahrain.

"Kvaratskhelia m-a sunat și și-a exprimat dorința de a fi alături de echipa națională. Iubește foarte mult naționala și cu siguranță va fi disponibil pentru al doilea amical", a spus Sagnol, la conferința de presă premergătoare meciului cu România.

Cum arată lotul Georgiei pentru meciul cu România

Portari:

  • Giorgi Mamardashvili (Liverpool, Anglia), Luka Gugeshashvili (Atromitos, Grecia), Davit Kereselidze (Dila Gori, Georgia)

Fundași:

  • Guram Kashia (Slovan Bratislava, Slovacia), Luka Lochoshvili (Nürnberg, Germania), Saba Goglichidze (Watford, Anglia), Lasha Dvali (CSKA 1948, Bulgaria), Luka Gadrani (Beitar, Israel), Ilia Beriashvili (MTK Budapesta, Ungaria), Irakli Azarov (Shakhtar, Ucraina), Iva Gelashvili (Panserraikos, Grecia), Saba Kharebashvili (Dinamo Tbilisi, Georgia)

Mijlocași / Atacanți:

  • Otar Kiteishvili (Sturm Graz, Austria), Giorgi Chakvetadze (Watford, Anglia), Giorgi Kochorashvili (Sporting, Portugalia), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova, România), Nika Gagnidze (Kolos, Ucraina), Irakli Egoian (Excelsior, Olanda), Gizi Mamageishvili (Sturm Graz, Austria), Saba Lobjanidze (Atlanta United, Statele Unite), Giorgi Kvernadze (Frosinone, Italia), Budu Zivzivadze (Heidenheim, Germania), Giorgi Kvilitaia (Metz, Franța), Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Franța)

Lotul României pentru meciul cu Georgia: 

  • PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);
  • FUNDAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
  • MIJLOCAŞI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);
  • ATACANŢI: Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

VIDEO Conferință de presă Gică Hagi înainte de Georgia - România

