Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer

Verdictul lui Gică Popescu după debutul lui Hagi pe banca naționalei: "În sfârșit!"

În contextul în care se află la primul meci de la revenirea pe banca naționalei, iar jucătorii sunt obosiți la final sezon, Gică Hagi a efectuat nu mai puțin de patru schimbări la pauză.

Primele patru schimbări din mandatul lui Hagi

„Regele” i-a introdus pe Eissat, Dobre, Cicâldău și Louis Munteanu. Răzvan Marin, Borza, Moruțan și Florinel Coman au fost jucătorii care au rămas pe bancă.

România s-a văzut condusă imediat după, în minutul 46, greșeala aparținându-i însă unui titular rămas pe teren. Portarul Marian Aioani a scăpat o minge simplă și i-a făcut un cadou marcatorului Giorgi Kvilitaia.

Louis Munteanu, în minutul 55, a egalat la 1 printr-o lovitură de cap din centrarea livrată de Screciu.

Echipele de start din Georgia - România