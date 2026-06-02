În contextul în care se află la primul meci de la revenirea pe banca naționalei, iar jucătorii sunt obosiți la final sezon, Gică Hagi a efectuat nu mai puțin de patru schimbări la pauză.
Primele patru schimbări din mandatul lui Hagi
„Regele” i-a introdus pe Eissat, Dobre, Cicâldău și Louis Munteanu. Răzvan Marin, Borza, Moruțan și Florinel Coman au fost jucătorii care au rămas pe bancă.
România s-a văzut condusă imediat după, în minutul 46, greșeala aparținându-i însă unui titular rămas pe teren. Portarul Marian Aioani a scăpat o minge simplă și i-a făcut un cadou marcatorului Giorgi Kvilitaia.
Louis Munteanu, în minutul 55, a egalat la 1 printr-o lovitură de cap din centrarea livrată de Screciu.
Echipele de start din Georgia - România
- Georgia: Mamardashvili - Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Azarov - Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili - Kvilitaia, Zivzivadze
- Rezerve: Kereselidze, Gugeshashvii, Dvali, Kvaratskhelia, Lobjanidze, Beriashvili, Gelashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvernadze, Karebashvili, Egoyan
- România: Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Marin, Screciu - Moruțan, Hagi, Mihăilă - Coman
- Rezerve: Târnovanu, Hindrich, Cicâldău, Munteanu, Baiaram, Dobre, Eissat, Băluță, Matei, Ilie, Sorescu