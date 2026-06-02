FOTO El este singurul „tricolor” care n-a cântat imnul României în amicalul cu Georgia

El este singurul „tricolor” care n-a cântat imnul României în amicalul cu Georgia Nationala
SPORT.RO
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Amicalul dintre Georgia și România marchează primul meci al lui Gică Hagi în noul mandat de selecționer.

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Andrei Coubiș (22 de ani) a fost singurul jucător din primul „11” al României care nu a cântat imnul național înaintea partidei disputate pe stadionul „Mikheil Meskhi” din Tbilisi.

Momentul a fost surprins de camerele TV în timpul ceremoniei oficiale premergătoare meciului. În timp ce colegii săi au intonat imnul, fundașul central a rămas tăcut. VEZI FOTO

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Andrei Coubiș, născut la Milano, este la al doilea meci pentru „tricolori”

Născut la Milano, Andrei Coubiș se află la început de drum în tricoul primei reprezentative. Fotbalistul cotat la 500.000 de euro a bifat contra Georgiei doar a doua selecție pentru naționala României.

Debutul său la echipa națională a venit în luna martie, în amicalul pierdut de „tricolori” în fața Slovaciei, scor 0-2.

La nivel de club, Coubiș a evoluat pentru Universitatea Cluj în sezonul recent încheiat. Fundașul a adunat 19 apariții în toate competițiile, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

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