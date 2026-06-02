Andrei Coubiș (22 de ani) a fost singurul jucător din primul „11” al României care nu a cântat imnul național înaintea partidei disputate pe stadionul „Mikheil Meskhi” din Tbilisi.

Momentul a fost surprins de camerele TV în timpul ceremoniei oficiale premergătoare meciului. În timp ce colegii săi au intonat imnul, fundașul central a rămas tăcut. VEZI FOTO