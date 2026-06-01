Willy Sagnol, cuvinte uriașe pentru Gică Hagi înainte de Georgia - România: cum l-a numit pe selecționerul nostru

Willy Sagnol, cuvinte uriașe pentru Gică Hagi înainte de Georgia - România: cum l-a numit pe selecționerul nostru Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Willy Sagnol, antrenorul naționalei Georgiei, a vorbit la superlativ despre Gică Hagi înaintea partidei directe de la Tbilisi, care marchează revenirea „Regelui” pe banca tehnică a României.

TAGS:
Willy SagnolGica Haginationala romaniei
Din articol

Naționala României o va înfrunta pe selecționata Georgiei marți, de la ora 20:00, la Tbilisi. Această partidă reprezintă debutul oficial al lui Gică Hagi în noul său mandat la cârma primei reprezentative, la un sfert de secol distanță de la prima sa experiență ca selecționer.

  • Prezentare gheorghe hagi antrenor romania 20042026 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Respect uriaș înaintea fluierului de start

Selecționerul gazdelor a fost întrebat la conferința de presă premergătoare jocului despre prezența lui Hagi pe banca „tricolorilor”. Tehnicianul francez în vârstă de 49 de ani, cu un palmares impresionant ca jucător, care include Liga Campionilor câștigată cu Bayern München în 2001, a oferit un răspuns plin de apreciere la adresa omologului său.

„E un pic mai bătrân decât mine. Chiar dacă e mai bătrân decât mine, e o legendă, o legendă a fotbalului, nu doar în România, ci în toată Europa. Îi doresc cu naționala la fel de mult succes ca atunci când a fost jucător”, a transmis Willy Sagnol.

Urmează testele cu Georgia și Țara Galilor

  • Marți, 2 iunie, ora 20:00 (ora României): Georgia – ROMÂNIA (Stadion „Mikheil Meskhi”, Tbilisi);
  • Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Țara Galilor (Stadion „Steaua”, București).
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Gică Hagi le-a transmis doar trei cuvinte tricolorilor la preluarea naționalei
Gică Hagi le-a transmis doar trei cuvinte tricolorilor la preluarea naționalei
Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”
Radu Drăgușin l-a analizat pe Gică Hagi și a dat verdictul
Radu Drăgușin l-a analizat pe Gică Hagi și a dat verdictul
ULTIMELE STIRI
FC Voluntari - Hermannstadt, ora 20:30, LIVE TEXT. Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027. Formulele de start!
FC Voluntari - Hermannstadt, ora 20:30, LIVE TEXT. Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027. Formulele de start!
Obiectivul fixat de Gică Hagi pentru națională înaintea testului cu Georgia
Obiectivul fixat de Gică Hagi pentru națională înaintea testului cu Georgia
Echipa antrenată de Florin Șoavă este campioană județeană și are un golaveraj uluitor, 168-15!
Echipa antrenată de Florin Șoavă este campioană județeană și are un golaveraj uluitor, 168-15!
Final de eră în Premier League!
Final de eră în Premier League!
Serena, transformare totală la 44 de ani: Williams, răvășitoare înaintea revenirii pe teren
Serena, transformare totală la 44 de ani: Williams, răvășitoare înaintea revenirii pe teren
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!



Recomandarile redactiei
Obiectivul fixat de Gică Hagi pentru națională înaintea testului cu Georgia
Obiectivul fixat de Gică Hagi pentru națională înaintea testului cu Georgia
Serena, transformare totală la 44 de ani: Williams, răvășitoare înaintea revenirii pe teren
Serena, transformare totală la 44 de ani: Williams, răvășitoare înaintea revenirii pe teren
Echipa antrenată de Florin Șoavă este campioană județeană și are un golaveraj uluitor, 168-15!
Echipa antrenată de Florin Șoavă este campioană județeană și are un golaveraj uluitor, 168-15!
Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”
„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!
„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!
Alte subiecte de interes
Kvaratskhelia surprinde pe toată lumea la meciul cu România! Ce va face imediat după finala UCL
Kvaratskhelia surprinde pe toată lumea la meciul cu România! Ce va face imediat după finala UCL
Mesajul lui Willy Sagnol după șocul produs de Georgia la EURO 2024: "Asta le-am spus jucătorilor înainte de meci!"
Mesajul lui Willy Sagnol după șocul produs de Georgia la EURO 2024: "Asta le-am spus jucătorilor înainte de meci!"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!