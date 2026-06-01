Willy Sagnol, cuvinte uriașe pentru Gică Hagi înainte de Georgia - România: cum l-a numit pe selecționerul nostru

Naționala României o va înfrunta pe selecționata Georgiei marți, de la ora 20:00, la Tbilisi. Această partidă reprezintă debutul oficial al lui Gică Hagi în noul său mandat la cârma primei reprezentative, la un sfert de secol distanță de la prima sa experiență ca selecționer.

Respect uriaș înaintea fluierului de start

Selecționerul gazdelor a fost întrebat la conferința de presă premergătoare jocului despre prezența lui Hagi pe banca „tricolorilor”. Tehnicianul francez în vârstă de 49 de ani, cu un palmares impresionant ca jucător, care include Liga Campionilor câștigată cu Bayern München în 2001, a oferit un răspuns plin de apreciere la adresa omologului său.

„E un pic mai bătrân decât mine. Chiar dacă e mai bătrân decât mine, e o legendă, o legendă a fotbalului, nu doar în România, ci în toată Europa. Îi doresc cu naționala la fel de mult succes ca atunci când a fost jucător”, a transmis Willy Sagnol.

