„Tricolorii” au fost conduși după o gafă a lui Marian Aioani, dar au revenit prin golul marcat de Louis Munteanu și au evitat înfrângerea la Tbilisi.

La finalul partidei, fostul internațional Gabi Balint a analizat prestația României și a evidențiat câteva aspecte pozitive, în special decizia lui Hagi de a oferi șanse mai multor debutanți.

Gabi Balint: „Bravo lui Gică că a avut curaj să-i debuteze”

Balint a remarcat atitudinea mai ofensivă a echipei și a apreciat faptul că selecționerul a profitat de această acțiune pentru a testa cât mai mulți jucători înaintea meciurilor oficiale din toamnă.

„A avut două ocazii bune de tot în care trebuia să marcheze. Nu a avut ritm sau poate și o stare de oboseală. Trebuie să scoatem partea pozitivă, atitudinea, mentalul mai ofensiv, mai puțină posesie laterală și lentă. Debutanții care au fost astăzi, bravo și lui Gică că a avut curaj să îi debuteze. Foarte bine.

Gică a vrut să prindă cât mai mulți jucători în acțiunea asta și eu cred că a gândit-o bine. A putut să îi cunoască mai bine, iar ei, la rândul lor, să îl cunoască pe Gică și să stea în cadrul echipei. Eu cred că bine a gândit aceste două acțiuni. În toamnă vor începe meciurile tari, când se va restrânge lotul”, a declarat Gabi Balint la Digi Sport.

Fostul internațional a vorbit și despre experimentele tactice încercate de Hagi în meciul cu Georgia. Balint a explicat rolul lui Andrei Coubiș în flancul drept și l-a lăudat pe Vladimir Screciu pentru versatilitatea sa.

„Coman atacant, Coubiș în partea dreaptă, o știam pe asta cu Coubiș în partea dreaptă, să rămână pe faza defensivă în trei, cum a mai făcut la Farul. Acolo unde e Borza, e Bancu, iar Bancu este un jucător mai ofensiv. El a vrut să vadă cum corespunde Coubiș în partea dreaptă.

Apoi Screciu la mijloc. Eu zic că este un câștig. Poate juca și fundaș central, și mijlocaș central la fel de bine”, a mai spus Balint.

După remiza de la Tbilisi, România va disputa un nou meci de verificare sâmbătă, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua, împotriva Țării Galilor. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.