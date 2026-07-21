Încă o lovitură pentru CFR Cluj, chiar înaintea debutului în Conference League! Anunțul UEFA

Încă o lovitură pentru CFR Cluj, chiar înaintea debutului în Conference League! Anunțul UEFA Conference League
SPORT.RO
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CFR Cluj va debuta în cupele europene cu un duel în Armenia contra lui Alashkert, joi, de la ora 18:00, în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League.

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Din articol

Afectată de probleme financiare, CFR Cluj a debutat cu un eșec în noul sezon din Superliga, 1-2 contra celor de la Oțelul. La Galați, ardelenii nu au putut miza pe niciun jucător adus în această vară, noile transferuri nefiind încă înregistrate.

CFR Cluj nu are niciun jucător adus în această vară pe lista UEFA

Problema pare că va persista pentru CFR Cluj și la dubla cu Alashkert. Conform site-ului UEFA, în lotul ardelenilor nu figurează niciun jucător adus în această vară.

Iată cum arată lotul lui CFR Cluj pentru dubla cu Alashkert (lista A):

  • Portari: Gal, Vâlceanu
  • Fundași: Huja, Abeid, Rocha, Camora, Braun, Kun
  • Mijlocași: Perianu, Korenica, Fică, Păun, Muhar, Djokovic
  • Atacanți: Cordea, Biliboc, Sfait, Zahovic, Sula
  • Antrenor: Antonio Folha

Conform regulamentului, cluburile au dreptul să mai adauge doi jucători noi pe lista A până joi, la ora 00:59. Rămâne de văzut dacă CFR Cluj își va completa lotul sau va rămâne doar cu cei din prezent.

În această vară, CFR Cluj i-a transferat pe Igor Savic (25 de ani, mijlocaș defensiv), Andres Moreira (30 de ani, portar), Renato Pantalon (28 de ani, fundaș central), Yuval Sade (26 de ani, mijlocaș defensiv), Stefan Drazic (33 de ani, atacant), Amin Ziblim (20 de ani, mijlocaș central) și Francisco Barrios (24 de ani, mijlocaș central).

CFR Cluj cere sprijin financiar din partea fanilor. 1.000 de euro pentru deplasarea la meciul cu Alashkert

Săptămâna trecută, CFR Cluj avea termen limită de la UEFA pentru plata urgentă a sumei de 1,4 milioane de euro, reprezentând datorii către ANAF. Totuși, patronul Ioan Varga a invitat la calm și a susținut că a obținut o amânare pentru marți, 21 iulie.

Într-o perioadă în care riscă inclusiv excluderea din cupele europene în sezonul următor, CFR Cluj cere sprijin financiar și din partea suporterilor. Într-un comunicat emis sâmbătă, ardelenii au oferit detalii despre deplasarea în Armenia pentru meciul cu Alashkert, programat joi, în turul 2 preliminar din Conference League.

CFR Cluj a anunțat că suporterii care vor să facă deplasarea în Armenia vor trebui să achite 1.000 de euro, sumă care va acoperi transportul cu avionul dus-întors și biletul la meci.

"Cele mai frumoase momente au fost trăite împreună, alături de voi, așa cum și peste cele mai mari încercări am trecut tot împreună, de fiecare dată.

Ne așteaptă o deplasare lungă, încărcată de emoție, dar una în care știm că ne putem baza pe voi, toți cei care trăiți în acest spirit alb-vișiniu. Suportul, emoția și energia voastră au făcut întotdeauna diferența, astfel că, și de această dată, avem nevoie de voi alături!

Cei care doresc să facă deplasarea în Armenia își pot asigura locul în avionul cu care călătorește și echipa pentru suma de 1000 de euro (suma include zborul dus-întors și biletul la meci; cazarea nu este inclusă). Dincolo de susținerea pe care o vor oferi echipei din tribune, prezența lor va contribui și la diminuarea costurilor acestei deplasări, reprezentând un sprijin pentru club.

Am fost mereu o singură echipă, pe teren și în afara lui. Suntem convinși că și de această dată vom demonstra că forța CFR-ului stă în oamenii care îi sunt alături", a transmis CFR Cluj.

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