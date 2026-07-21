Încă o lovitură pentru CFR Cluj, chiar înaintea debutului în Conference League! Anunțul UEFA

Afectată de probleme financiare, CFR Cluj a debutat cu un eșec în noul sezon din Superliga, 1-2 contra celor de la Oțelul. La Galați, ardelenii nu au putut miza pe niciun jucător adus în această vară, noile transferuri nefiind încă înregistrate.
CFR Cluj nu are niciun jucător adus în această vară pe lista UEFA
Problema pare că va persista pentru CFR Cluj și la dubla cu Alashkert. Conform site-ului UEFA, în lotul ardelenilor nu figurează niciun jucător adus în această vară.
Iată cum arată lotul lui CFR Cluj pentru dubla cu Alashkert (lista A):
- Portari: Gal, Vâlceanu
- Fundași: Huja, Abeid, Rocha, Camora, Braun, Kun
- Mijlocași: Perianu, Korenica, Fică, Păun, Muhar, Djokovic
- Atacanți: Cordea, Biliboc, Sfait, Zahovic, Sula
- Antrenor: Antonio Folha
Conform regulamentului, cluburile au dreptul să mai adauge doi jucători noi pe lista A până joi, la ora 00:59. Rămâne de văzut dacă CFR Cluj își va completa lotul sau va rămâne doar cu cei din prezent.
În această vară, CFR Cluj i-a transferat pe Igor Savic (25 de ani, mijlocaș defensiv), Andres Moreira (30 de ani, portar), Renato Pantalon (28 de ani, fundaș central), Yuval Sade (26 de ani, mijlocaș defensiv), Stefan Drazic (33 de ani, atacant), Amin Ziblim (20 de ani, mijlocaș central) și Francisco Barrios (24 de ani, mijlocaș central).
- Cum a arătat echipa lui CFR Cluj la meciul cu Oțelul: Vâlceanu – Braun, Aly Abeid, Djokovic, Camora (Simao Rocha 83) – Fică (Zahovic 89), Perianu (A. Păun 63), Muhar – Cordea (Sula 89), Şfaiţ, Korenica (Biliboc 83)
- În cazul în care va trece de Alashkert, CFR Cluj va juca în turul 3 preliminar cu învinsa din duelul Tromso (Norvegia) - Hradec Kralove (Cehia).