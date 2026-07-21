OFICIAL OUT de la FCSB! Unde va juca polivalentul fotbalist

OUT de la FCSB! Unde va juca polivalentul fotbalist Superliga
SPORT.RO
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Continuă mutările estivale la clubul lui Becali.

TAGS:
FCSBMario PetreInainte ModeluUEFA Youth LeagueLiga de Tineret
Din articol

Polivalentul Mario Petre (20 de ani) s-a despărțit definitiv de FCSB, club cu care a jucat la nivel de tineret inclusiv finala campionatului.

În finala Ligii de Tineret 2024, cu Mario Petre titular la mijlocul terenului, FCSB a pierdut titlul în fața celor de la Farul Constanța, care s-au impus cu 1-0 (Luca Băsceanu 87 - din penalty).

Mario Petre, de la FCSB la Modelu

Ieri, fotbalistul de 20 de ani a fost prezentat oficial de Înainte Modelu, grupare din Liga 3:

”🇺🇦 Bun venit in familia ACS Înainte Modelu Mario Petre 🇺🇦 Incă un călărăsean imbracă tricoul galben-albastru!

🧾 Mario este născut in Călarasi in 29.06.2006, evoluează mijlocas central dar pe tranzitie poate trece pe stânga atât mijlocas cât si fundas.

#MarioPetre vine de la FCSB Bucuresti, unde a evoluat la toate grupele de juniori si tineret.

A fost in lotul FCSB U19 pentru UEFA Youth League 2025-2026.

In returul sezonul trecut de play-off a evoluat la SC Popesti-Leordeni unde a si debutat in Liga 3, si a jucat in barajul de promovare pentru Liga 2 chiar impotriva fostei sale echipe din Alba-Iulia.

In sezonul 2024-2025 a evoluat imprumut o perioadă la CSU Unirea Alba-Iulia.

A jucat Finala Cupei României de Tineret 2024-2025 cu FCSB U 18, fiind coleg de echipă cu #AndreiPanait proaspăt modelean”.

FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO

Joi de la ora 20:45, LIVE pe PRO TV și VOYO, FCSB și FK Auda din Letonia se întâlnesc în prima manșă din turul 2 preliminar din Conference League.

Dacă o elimină pe Auda, FCSB va întâlni în turul 3 preliminar câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

Foto: ACS Înainte Modelu, Răzvan Păsărică/Sport Pictures

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