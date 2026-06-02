Christoph Baumgartner, unul dintre cei mai buni fotbalişti ai Austriei, va rata Cupa Mondială din 2026, care va începe pe 11 iunie. Motivul? O accidentare la coapsa dreaptă, confirmată de un RMN efectuat marţi dimineaţă.

"Acest lucru a fost confirmat de RMN-ul efectuat astăzi (marţi). Jucătorul în vârstă de 26 de ani suferă de o leziune musculară la coapsa dreaptă", a anunţat marţi selecţia austriacă pe reţelele sale de socializare.

O lovitură dură pentru echipa antrenată de Ralf Rangnick, deoarece Baumgartner este unul dintre liderii ofensivi ai Austriei, cu care are 58 de selecţii şi 19 goluri, şi vine după un sezon foarte bun cu Leipzig (37 de meciuri, 17 goluri).

Absent deja la meciul amical împotriva Tunisiei (1-0), luni seara, el va rata astfel întreaga Cupă Mondială, inclusiv cele trei meciuri din grupa J împotriva Iordaniei (17 iunie, ora 7:00), Argentinei (22 iunie, ora 20:00) şi Algeriei (28 iunie, ora 5:00), informează News.ro.