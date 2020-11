Ramane Ianis fara antrenor la Rangers? Steven Gerrard ar putea ajunge la un club din Premier League

Steven Gerrard este foarte apreciat pentru rezultatele foarte bune obtinute pe banca lui Glasgow Rangers.

Rangers se afla pe prima pozitie a clasamentului in Scotia, cu un avans de 9 puncte in fata marii rivale Celtic, dar si cu doua meciuri mai mult disputate. De asemenea, fotbalistii lui Steven Gerrard conduc si grupa de Europa League din care fac parte alaturi de Standard Liege, Benfica si Lech Poznan.

In contextul acestor rezultate foarte bune, Gerrard a intrat in vizorul mai multor echipe din Anglia. Jurnalistii de la Football Insider anunta ca oficialii lui Leeds United iau serios in calcul posibilitatea ca fostul mijlocas al lui Liverpool sa ii urmeze lui Marcelo Bielsa pe banca nou-promovatei in Premier League.

Rangers boss Steven Gerrard seen as 'potential replacement' as Leeds United boss should Marcelo Bielsa move on https://t.co/vN4zWVbePz pic.twitter.com/QpsuWjARM1 — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) November 18, 2020

Marcelo Bielsa si-a prelungit cu un singur an contractul care a expirat pe 11 septembrie, astfel ca oficialii lui Leeds sunt in cautare se posibile variante in cazul in care il vor pierde pe antrenorul argentinian in varsta de 65 de ani, dupa cum a dezvaluit o persoana din cadrul clubului sursei citate.

Nu este pentru prima data cand conducatorii lui Leeds il doresc pe Gerrard. Potrivit jurnalistilor englezi, actualul antrenor al lui Rangers a fost foarte aproape sa preia echipa de pe Elland Road si la sfarsitul sezonului 2018-2019, cand Bielsa a pierdut semifinala play-off-ului de promovare in Premier League in fata lui Derby County.

Ramane de vazut daca in cele din urma aceasta mutare se va materializa, intrucat in acest moment nu poate nimeni sa asigure ca Marcelo Bielsa nu va ramane si in sezonul viitor pe banca lui Leeds United.