După ce schimbul Santiago Gimenez - Artem Dovbyk a fost refuzat de AS Roma, clubul de pe San Siro a început discuțiile pentru transferul lui Mauro Icardi de la Galatasaray.



Icardi nu și-a prelungit încă înțelegerea cu Galatasaray

Mutarea poate reprezenta una dintre marile trădări din istoria fotbalului italian, pentru că atacantul a evoluat timp de șase sezoane pentru rivala Inter Milano, a purtat banderola de căpitan a "nerazzurrilor" și a fost un răsfățat al fanilor din Curva Nord, în ciuda un lung șir de derapaje în afara gazonului.



Icardi mai are contract cu Galatasaray până în iunie 2026, dar presa turcă a anunțat că clubul nu pare dispus să-i propună o prelungire în actualii termeni financiari (aproximativ 9 milioane de euro pe an). Argentinianul are 20 de prezențe și 7 goluri în actuala stagiune, dar e departe de forma fizică și sportivă din primul său sezon pe Ali Sami Yen, când a strâns 47 de partide și 32 de reușite.



Dacă mutarea nu se va concretiza, milanezii îi mai au pe lista de transferuri pe atacanții Robert Lewandowski (FC Barcelona), Franculino (FC Midtjylland), Rene Mitongo (Standard Liege), Mateo Pellegrino (Parma) și Niclas Fullkrug (West Ham United).



Icardi, atacant de top la Inter, PSG și Galatasaray

Mauro Emanuel Icardi Rivero (32 de ani) este născut la Rosario (provincia Santa Fe) și s-a format la juniorii cluburilor CF Sarratea, UD Vecindario, FC Barcelona și Sampdoria. La nivel de seniori a evoluat pentru Sampdoria (2011-2013 / 33 meciuri și 11 goluri), Inter Milano (2013-2019 / 219 meciuri și 124 de goluri), PSG (2019-2023 / 92 meciuri și 38 goluri) și Galatasaray (2022-prezent / 107 meciuri și 68 goluri). Are 8 selecții și un gol pentru naționala de seniori a Argentinei, poate evoluat pe posturile de atacant central și atacant secund și este cotat acum la 8 milioane de euro.



În palmaresul său se găsesc Ligue 1 (x2), Coupe de France (x2), Coupe de la Ligue (1), Trophee des Champions (x2), o finală de Championa League (2019-2020), Super Lig (x3), Turkish Cup (1), Turkish Super Cup (1), trofeele individuale Capocannoniere (2014-2015, 2017-2018), Serie A Footballer of the Year (2018), golgheter al Super Lig (2023-2024), Turkish Footballer of the Year (2023) și includerea în Serie A Team of the Year (2014-2015, 2017-2018) și Super Lig Team of the Season (2022-2023).



Foto - Getty Images

