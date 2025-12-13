Cătălin Cîrjan, devenit om de bază în trupa lui Zeljko Kopic, a fost cel mai solicitat pentru autografe și fotografii. Decarul roș-albilor a mărturisit că atmosfera creată de copii l-a convins să rămână mult peste programul stabilit inițial și a vorbit deschis despre ambițiile sale uriașe: vrea ca Moș Crăciun să pună capăt secetei de trofee din campionat, care datează din 2007.



„Planul era să stăm 10-15 minute și să plecăm, dar văd că lumea ne iubește și așa ne dorim mereu. Stăm cât va fi nevoie. Am stat aproape de această zonă, veneam aici să joc fotbal, dar de la 12-13 ani n-am mai fost aici. Îmi place să fim alături de fani, de copii.

Sperăm la încă două victorii în campionat, să terminăm sus în clasament, astfel vom considera că va fi un an foarte bun pentru noi. Pentru mine, Crăciunul înseamnă familie. Anul ăsta, i-am cerut titlul! Sperăm să ni-l aducă! Mă bucur să stăm cu copii, mai stăm o oră dacă e nevoie, sigur nu scap”, a transmis fotbalistul cotat la 1,8 milioane de euro.



Final de foc în 2025 pentru „câini”



Dinamo trage tare să încheie anul pe podiumul Superligii. Până la vacanță, elevii lui Kopic mai au de disputat două partide complicate. Prima este programată duminică, de la 17:45, acasă cu Metaloglobus, iar ultima reprezentație din 2025 va avea loc în deplasare, împotriva celor de la UTA.



În actuala stagiune, Cîrjan și-a asumat rolul de lider, reușind să bifeze 3 goluri și 4 pase decisive în cele 21 de apariții în tricoul alb-roșu. Alături de el, la evenimentul din „Lumea Copiilor” au mai fost prezenți Alex Musi, Adrian Mazilu, Luca Bărbulescu și Florentin Petre.

