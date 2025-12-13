Ardelenii au primit vizita ciucanilor pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Daniel Pancu a bifat toate cele trei puncte



Andrei Cordea a deschis scorul în minutul 6, a realizat ”dubla” în minutul 46 și și-a trecut hat-trick-ul în minutul 90+6 al confruntării. Zoltan Bodo a înscris pentru oaspeți în minutul 71.



Ungurii au reacționat după ce Csikszereda a pierdut meciul cu CFR Cluj: ”Surprinzător”



Publicația Nemzeti a scris despre meciul de la Cluj și a sugerat că Csikszereda nu a existat în plan ofensiv și că nici după micșorarea diferenței, oaspeții nu aveau nicio șansă să restabilească egalitatea în fața echipei lui Pancu, care în cele din urmă a dus scorul la 3-1 la una dintre ultimele faze ale confruntării.



”Pe lângă accidentatul Janos Hegedus, Marton Eppel și Balint Szabo au fost lăsați surprinzător în afara lotului lui Csikszereda, astfel că doar Szabolcs Dusinszki, Lorand Paszka, Szabolcs Szalay și Bence Vegh au fost titulari pentru oaspeți, în timp ce Janos Ferenczi a rămas pe bancă pe tot parcursul partidei.



În lipsa unui vârf autentic, jocul ofensiv al celor de la Csikszereda nu a existat în prima jumătate de oră, iar echipa, blocată în propria jumătate, a încercat în principal să surprindă CFR-ul cu șuturi pe contraatac, care a deschis rapid scorul prin șutul la firul ierbii, de la 18 metri, al lui Andrei Cordea, în colțul din stânga jos.



Ulterior, pe lângă intervențiile lui Eduard Pap, bara a salvat poarta la lovitura de cap a lui Matei Ilie, iar prima șansă a gazdelor a venit abia în minutul 40, când Otto Hindrich a reținut șutul de la distanță al lui Lorand Paszka.



După pauză, însă, oaspeții au rămas parcă în vestiar, deoarece Cordea, după ce i-a furat mingea lui Raul Palmes, a marcat din nou în doar 12 secunde. La scorul de 0–2, echipa secuiască a prins curaj și a atacat, iar în urma unei pase respinse a lui Szilard Veres, Bodo Efraim a trimis mingea în poartă din apropiere.



Totuși, nu a existat nicio șansă reală de egalare, iar în minutele de prelungire, în urma unui fault comis de Vegh, CFR a primit un penalty, iar Cordea a avut ocazia să reușească hat-trick-ul, de care extrema clujeană a profitat. 3–1 s-a terminat meciul”, a scris Nemzeti.

