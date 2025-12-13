UEFA, ”troll” pe internet după FCSB - Feyenoord: postarea care a stârnit un val de reacții în mediul online

UEFA, &rdquo;troll&rdquo; pe internet după FCSB - Feyenoord: postarea care a st&acirc;rnit un val de reacții &icirc;n mediul online Europa League
FCSB a câștigat meciul cu Feyenoord cu 4-3 joi seară.

Roș-albaștrii au primit vizita olandezilor joi seară, pe Arena Națională, în etapa #6 din faza principală a competiției UEFA Europa League.

Dacă în minutul 51 tabela de marcaj indica 3-1 în favoarea olandezilor, campioana en-titre a Superligii României a turat la maximum motoarele și a întors rezultatul la 4-3, cu gol în minutul 90+5 marcat de Florin Tănase.

UEFA, ”troll” pe internet după FCSB - Feyenoord: postarea care a stârnit un val de reacții în mediul online

Pe pagina UEFA Europa League, administratorii au publicat o fotografie cu scorul final din FCSB - Feyenoord și au scris în descriere: ”Patru șuturi pe poartă, patru goluri”.

Postarea a stârnit aproape 6.000 de reacții și aproximativ 200 de comentarii.

”Eficiență 100%”, ”Îmi dă fiori și acum”, ”Târnovanu, cel mai bun portar”, sunt câteva dintre mesajele românilor apărute în secțiunea de comentarii de la postarea UEFA.

FCSB - Feyenoord 4-3

Siyabonga Ngezana a deschis scorul în minutul 11 al meciului, în urma pasei decisive oferite de Risto Radunovic. În primul act, olandezii au întors rezultatul, prin golurile lui Tengstedt (41') și Timber (44').

În partea secundă, Leo Sauer a dus scorul la 3-1 în minutul 51, iar FCSB a turat, ulterior, motoarele la maximum. Mihai Toma a micșorat diferența în minutul 54, Mamadou Thiam a restabilit egalitatea în minutul 87, iar Florin Tănase a adus victoria în minutul 90+5.

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei

Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter

Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter

Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință Rom&acirc;nia: &bdquo;Vor curge sancțiunile UE!&ldquo;

Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință România: „Vor curge sancțiunile UE!“

Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: &rdquo;De la el a plecat revenirea&rdquo;

Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: ”De la el a plecat revenirea”

FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord

FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord

Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: &bdquo;Ăsta e adevărul!&ldquo;

Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: „Ăsta e adevărul!“



