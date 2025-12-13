Roș-albaștrii au primit vizita olandezilor joi seară, pe Arena Națională, în etapa #6 din faza principală a competiției UEFA Europa League.



Dacă în minutul 51 tabela de marcaj indica 3-1 în favoarea olandezilor, campioana en-titre a Superligii României a turat la maximum motoarele și a întors rezultatul la 4-3, cu gol în minutul 90+5 marcat de Florin Tănase.



UEFA, ”troll” pe internet după FCSB - Feyenoord: postarea care a stârnit un val de reacții în mediul online



Pe pagina UEFA Europa League, administratorii au publicat o fotografie cu scorul final din FCSB - Feyenoord și au scris în descriere: ”Patru șuturi pe poartă, patru goluri”.



Postarea a stârnit aproape 6.000 de reacții și aproximativ 200 de comentarii.



”Eficiență 100%”, ”Îmi dă fiori și acum”, ”Târnovanu, cel mai bun portar”, sunt câteva dintre mesajele românilor apărute în secțiunea de comentarii de la postarea UEFA.

