Ilie Dumitrescu a analizat la superlativ prestația lui Mihai Toma, puștiul de 18 ani al celor de la FCSB, după victoria spectaculoasă, scor 4-3, obținută în fața olandezilor de la Feyenoord în grupa principală a Europa League.



Campioana României a făcut spectacol joi seară, în etapa a șasea, iar unul dintre protagoniști a fost tânărul Mihai Toma. Intrat pe teren la pauză în locul lui Octavian Popescu, mijlocașul a avut un impact imediat asupra jocului, reușind să înscrie în minutul 54. Evoluția sa solidă nu a trecut neobservată de Ilie Dumitrescu.



Fostul mare internațional a ținut să laude atitudinea și curajul arătat de noua „perlă” a roș-albaștrilor. Analistul TV a remarcat transformarea jucătorului, care a scăpat de tracul din fața porții și a arătat o personalitate de invidiat într-un meci cu miză europeană.



„Mă bucur cel mai mult pentru Toma pentru că acest copil depune un efort extraordinar. Este extrem de activ și în meciurile de campionat. Era destul de reținut în ultimii 20 de metri, dar a intrat foarte bine în meci, cu personalitate. A apărut foarte bine la bara a doua, a atacat foarte bine și a marcat”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.



Soluție vitală pentru regula U21



„Mister” a subliniat că Mihai Toma devine o piesă tot mai importantă în angrenajul echipei, fiind principala soluție pentru regula U21 în Superliga. Dacă până acum mijlocașul era apreciat pentru efort, golul cu Feyenoord confirmă că poate fi decisiv și la finalizare.



Cotat la 400.000 de euro, Toma a adunat deja 15 prezențe pentru FCSB în acest sezon, în toate competițiile. Reușita din poarta olandezilor a fost primul său gol în tricoul roș-albastru, un moment care îi poate debloca definitiv cariera la nivel înalt.

