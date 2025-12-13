Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul italian a consemnat 52 de apariții în toate competițiile pentru FCSB, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de opt ori și să ofere 12 pase decisive.



MM Stoica, uluit de un jucător de la FCSB: ”Juca în Serie A fără probleme dacă nu se accidenta”



Joi seară, FCSB a întâlnit-o pe Feyenoord în etapa #6 din faza principală a competiției UEFA Europa League, iar Cisotti a bifat una dintre cele mai bune evoluții de când e la gruparea roș-albastră.



A oferit două pase decisive în thriller-ul 4-3 și a fost notat de portalul FlashScore cu 7,8 pentru maniera în care a performat cu gruparea olandeză



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti. Oficialul campioanei a explicat că tinerii ar trebui să ia drept exemplu comportamentul italianului.



”Cisotti vorbește de parcă nici nu ar fi fost pe teren. Este cel mai modest fotbalist pe care l-am văzut vreodată. Cisotti, imaginea pe care o ai în cap dacă ești la noi și te gândești la Cisotti, este imaginea după fiecare antrenament, se duce în sală, are un colț acolo, îi vezi doar picioarele că face posturi și stă o oră după ce se termină antrenamentul.



Din nefericire, unii mai tineri nu îi copiază comportamentul. Și atunci evoluțiile lor se cam văd. Cisotti, dacă nu se accidenta, când era foarte tânăr, probabil că juca în Serie A fără nicio fel de problemă. Probabil că după aia, ținând cont de faptul că fizicul lui nu îl recomandă pentru o echipă de top, plus accidentarea care l-a tras în jos, dar el a știut să strângă din dinți.



Este uimitor pentru mine cum a ajuns în Divizia C din România, iar acum a făcut diferența contra unui colos precum Feyenoord”, a spus MM, potrivit Fanatik.

