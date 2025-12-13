Euforia victoriei l-a făcut pe Gigi Becali să uite de vechile rivalități și să-și schimbe radical discursul la adresa Universității Craiova.



După ce oltenii au cedat în fața celor de la Sparta Praga, scor 1-2, în etapa a cincea din Conference League, patronul campioanei a surprins pe toată lumea. Dacă pe 2 octombrie spunea răspicat că își dorește ca trupa din Bănie să piardă pe linie și să rateze calificarea, acum latifundiarul din Pipera a adoptat o atitudine total diferită.



Succesul entuziasmant al propriei echipe l-a determinat pe finanțatorul FCSB să fie mult mai îngăduitor cu echipa lui Mihai Rotaru.



„Acum sunt prea bucuros”



„Acum nu mai am nimic împotrivă să se califice și Craiova. Trebuie să fiu bun acum. Craiova e ca și calificată cred eu. Dacă eu, altă dată, eram împotriva lor. Dar acum sunt prea bucuros”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.



În ciuda înfrângerii cu cehii, Universitatea Craiova păstrează șanse reale pentru a prinde primăvara europeană. Oltenii se află pe locul 23 în clasamentul fazei ligii, cu 7 puncte, poziție care le permite accesul în play-off-ul pentru optimile de finală. Pentru alb-albaștri urmează duelul decisiv cu AEK Atena, programat pe 18 decembrie.