Acest al doilea mandat de selecționer pentru Gheorghe Hagi, la 25 de ani de la primul, a început cu zâmbete și declarații ultraoptimiste și continuă acum cu scrâșnitul dinților după 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Dintr-un antrenor relaxat, bine dispus, care se arăta surprins de negativismul din presă, Hagi a ajuns acum în postura tare neplăcută de a oferi explicații pentru niște meciuri catastrofale. Astăzi, cu 24 de ore înainte de România – Suedia (luni, ora 21:45), el a fost chestionat, încă o dată, despre dezastrul de vineri, de la Varșovia.

Hagi e convins: eliminarea lui Drăgușin a stricat totul în meciul cu Polonia

România a încasat șase goluri, în primele două etape din Nations League, și apoi alte șase goluri, în ultima rundă, pe terenul Poloniei. Hagi și susținătorii săi se agață de faptul că, la Varșovia, totul s-a năruit după cartonașul roșu primit de Radu Drăgușin, în minutul 20. Ce-i drept, până la această eliminare, jocul naționalei arăta bine și nimic nu anunța dezastrul care avea să vină.

„La Varșovia, polonezii au avut un om în plus și au știut să profite. Și, cred eu, de aici a venit diferența mare de pe tabelă“, a spus seleționerul României, astăzi, în fața jurnaliștilor.

Totuși, Hagi a și admis că echipa sa se confruntă cu mari probleme pe faza de apărare.

„Totul e posibil. Dar trebuie să muncim foarte bine, ca să ajungem unde vrem. Marcăm goluri, dar primim foarte multe goluri. Trebuie să evaluăm, să analizăm și să mergem înainte. Eu cred că în defensivă încă nu facem lucrurile bine. Pentru că am adus niște schimbări. Ne dorim să fim mai agresivi, să avem apărarea avansată. Treptat însă, cred că vom face lucrurile mai bine. Din punctul meu de vedere, trebuie să faci ambele faze ca echipă“, a subliniat Hagi.