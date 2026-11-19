Finanțatorul roș-albaștrilor a declarat întotdeauna că își dorește ca Florinel Coman să revină la echipa sa și a încercat chiar să îl convingă pe fotbalist să se întoarcă.

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Coman va intra în ultimele luni de contract cu Al Gharafa și deocamdată viitorul său este incert. Gigi Becali și-ar fi dorit ca Florinel Coman să se întoarcă la gruparea roș-albastră încă din această iarnă, dar se pare că a renunțat și la această idee.

Patronul lui FCSB a anunțat că fotbalistul l-a anunțat că a început să joace în Qatar și că, cel puțin în această iarnă, este exclusă o revenire la FCSB.

”N-am mai vorbit cu el. N-am mai vorbit cu el că mi-a zis: 'Bă, nea Gigi, cred că..', adică el joacă acuma acolo (n.r. la Al Gharafa) și n-am mai vorbit, că nu cred că pot să-l iau, mai ales în iarnă n-are cum”, a spus Gigi Becali.

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Întrebat despre posibilitatea unui transfer la FCSB, Florinel Coman a negat că ar fi discutat despre o eventuală revenire în Superligă şi a precizat că are contract cu actuala sa echipă, Al-Gharafa.

"Nu am vorbit cu nimeni despre transferul la FCSB. Am vorbit cu nea Gigi acum câteva zile, dar nimic că o să semnez sau ceva de genul ăsta, Doamne fereşte. Am contract şi nu pot să vorbesc despre asta, nu este corect pentru echipa la care sunt", a mai spus Coman.