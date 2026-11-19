Finanțatorul roș-albaștrilor a declarat întotdeauna că își dorește ca Florinel Coman să revină la echipa sa și a încercat chiar să îl convingă pe fotbalist să se întoarcă.
VIDEO Finalul ”telenovelei” revenirii lui Florinel Coman la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali
În ultimele perioade de mercato, numele lui Florinel Coman s-a aflat întotdeauna pe buzele patronului de la FCSB, Gigi Becali.
Coman va intra în ultimele luni de contract cu Al Gharafa și deocamdată viitorul său este incert. Gigi Becali și-ar fi dorit ca Florinel Coman să se întoarcă la gruparea roș-albastră încă din această iarnă, dar se pare că a renunțat și la această idee.
Patronul lui FCSB a anunțat că fotbalistul l-a anunțat că a început să joace în Qatar și că, cel puțin în această iarnă, este exclusă o revenire la FCSB.
”N-am mai vorbit cu el. N-am mai vorbit cu el că mi-a zis: 'Bă, nea Gigi, cred că..', adică el joacă acuma acolo (n.r. la Al Gharafa) și n-am mai vorbit, că nu cred că pot să-l iau, mai ales în iarnă n-are cum”, a spus Gigi Becali.
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Întrebat despre posibilitatea unui transfer la FCSB, Florinel Coman a negat că ar fi discutat despre o eventuală revenire în Superligă şi a precizat că are contract cu actuala sa echipă, Al-Gharafa.
"Nu am vorbit cu nimeni despre transferul la FCSB. Am vorbit cu nea Gigi acum câteva zile, dar nimic că o să semnez sau ceva de genul ăsta, Doamne fereşte. Am contract şi nu pot să vorbesc despre asta, nu este corect pentru echipa la care sunt", a mai spus Coman.
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