România o întâlnește pe Polonia la Varșovia, pe ”PGE Narodowy”, în a treia rundă din UEFA Nations League. În primele două etape, tricolorii au pierdut cu Suedia, scor 1-2, și cu Bosnia, scor 2-4.

Radu Drăgușin l-a descris într-un singur cuvânt pe Lewandowski înainte de Polonia - România

Joi seară a ajuns și delegația României la Varșovia și tot joi seară a avut loc și conferința de presă premergătoare a confruntrăii de pe ”PGE Narodowy”.

Radu Drăgușin a evidențiat că România trebuie să arate mai bine față de celelalte două jocuri din Nations League și că e față în față cu o echipă dificilă.

Cât despre Lewandowski, starul polonezilor, Drăgușin a spus că este un jucător de talie mondială

”Sunt bine fizic, revenit după accidentare, vin după o perioadă în care am jucat, am acumulat minute, meciuri importante pentru mine. Suntem într-un moment dificil după aceste două rezultate negative, dar am încredere în echipă, în Mister, în staff. Trebuie să arătăm mai bine în teren. Știm că trebuie să o facem mai bine, cu mai multă hotărâre. Trebuie să arătăm o altă față a noastră.

Pot spune că am învățat să jucăm cu mai multă încredere, să arătăm cu adevărat ce putem. Putem să dominăm, să ne creăm ocazii. Am învățat să fim mai compacți, mai solizi în defensivă. Cu timpul, sper ca de mâine să facem un meci bun, să aducem încredere. Au fost două rezultate negative. Am dezamăgit fanii, vrem să îi aducem lângă noi, fără suportul lor este greu să performăm.

Eu fac parte dintr-un lot ales să fie aici. Deciziile le ia Mister, avem încredere totală. Am trăit pe marginea terenului și am sperat că putem întoarce să obținem un rezultat pozitiv. Toată lumea e responsabilă pentru acest rezultat. Trebuie să arătăm o față mult mai bună, mâine avem ocazia de a o face.

Cu siguranță ne așteaptă un meci dificil, Polonia are jucători de valoare, Lewandowski. Noi trebuie să facem un joc solid, să îi închidem, să le reducem ocaziile, jucătorii de valoare sigur le vor crea. Lewandowski, un jucător de mare experiență, de talie mondială, trebuie să îi reducem mingile care ajung la el.

Va fi un meci important pentru ambele echipe, cu siguranță un început care niciunul dintre noi nu voia să-l aibă. Va fi un meci deschis, în care cu siguranță trebuie să luăm puncte. Am avut un început cum nu ne doream, vrem să arătăm o altă față, suntem motivați să facem asta”, a spus Drăgușin.

România | Urmează ultimele patru meciuri din Nations League

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B: