Pentru că Arena Națională intră din nou într-o pauză de refacere a gazonului, meciul lui Dinamo cu Petrolul Ploiești din prima etapă a returului din Superligă a fost mutat pe Stadionul ”1 Mai” din Slobozia.

Așa cum s-a mai întâmplat, Arena Națională va fi închisă din nou pentru procesul de recondiționare a gazonului. Chiar dacă e vorba despre o perioadă de doar trei săptămâni, această decizie le va afecta pe Dinamo și FCSB.

Dacă echipa lui Gigi Becali a ales stadionul din Ghencea, Dinamo va juca meciul din următoarea etapă la Slobozia, în contextul în care arena de rugby ”Arcul de Triumf” nu este disponibilă.

Comunicatul oficial al lui Dinamo despre biletele și abonamentele fanilor în contextul mutării meciului de pe Arena Națională

”Info Bilete & Abonamente pentru meciul de sâmbătă!

Sâmbătă vom începe returul campionatului, „acasă”, pe stadionul din Slobozia. Din păcate, capacitatea stadionului este redusă, iar interesul pentru acest meci este foarte mare.

Având în vedere multiplele întrebări legate de bilete și abonamente, venim cu următoarea informare pentru a detalia procesul de achiziție a biletelor și modul în care abonații vor avea acces.

Abonații clubului reprezintă o prioritate. Prin urmare, vor primi pe adresa de e-mail cu care și-au achiziționat abonamentul un link separat, însoțit de un cod de validare, pentru a-și asigura locul pe stadion. Codul de validare trebuie introdus pentru a duce procesul la bun sfârșit și pentru a primi astfel biletul de acces. Costul acestui bilet de acces este de 0 RON. În cazul în care nu primiți linkul sau codul de validare, vă rugăm să scrieți pe adresa [email protected].

Linkul va fi disponibil până la ora de începere a meciului.

Introducerea codului de validare este obligatorie, deoarece fără acesta procesul nu poate fi încheiat, iar biletul nu va fi generat. Codul de validare poate fi folosit o singură dată și nu poate genera mai multe bilete.

Biletele vor fi puse la vânzare în paralel cu revendicarea locurilor de către abonați.

Pentru suporterii care și-au achiziționat bilete la meciul de pe Arena Națională, procesul de rambursare a început și va dura aproximativ 24–48 de ore până la restituirea sumelor în conturile acestora”

EXCLUSIV Nuno Campos a pus piciorul în prag la Dinamo înainte de mercato: „Nu putem sta la mijlocul clasamentului!”

Antrenorul lui Dinamo, Nuno Campos (51 de ani), nu acceptă plecarea jucătorilor de bază în iarnă și vrea în cupele europene.

Numit pe banca tehnică a „câinilor” la 1 iulie 2026, portughezul a adunat 10 victorii, trei remize și două înfrângeri în primele 15 etape din Superliga. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ProTV (SPORT.RO), tehnicianul a vorbit despre strategia de transferuri și obiectivele clubului.

„Durează ca să construiești ceva. Dacă schimbi jucătorii, nu contează dacă sunt foarte buni sau nu, nu vor ști ce vreau pentru acea poziție. Și cu asta iar ne va lua timp și campionatul se va termina. O să fiu fericit ca la finalul campionatului să își îmbunătățească viața”, a spus Nuno Campos.

Aflat pe locul 2 în clasament, cu 33 de puncte și un golaveraj de 32-11, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova, antrenorul lusitan consideră că prezența în competițiile continentale este obligatorie pentru gruparea bucureșteană. „Cred că Dinamo ar fi trebuit să joace în Europa de mulți ani. Prin dimensiunea pe care o are clubul, devine obligatoriu. Trebuie să înțelegem că suntem la Dinamo și nu putem sta aici să ne batem la mijlocul clasamentului”, a transmis fostul secund de la FC Porto, Șahtior Donețk și AS Roma.

Pentru Dinamo urmează partida de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, programată pe 21 noiembrie, de la ora 20:30, urmată de două confruntări în deplasare cu Universitatea Craiova: pe 30 noiembrie în campionat și pe 3 decembrie în Cupa României. În actuala stagiune, Nuno Campos a înregistrat o medie de 2,29 puncte pe meci în toate competițiile, având și două victorii din două în Cupă.