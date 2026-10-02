Florin Manea critică deciziile luate de Gică Hagi la echipa națională: „Fără să se supere pe mine, o spun...”

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Florin Manea critică strategia adoptată de Gică Hagi

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

Întrebat despre cele două meciuri, Florin Manea a mărturisit că nu a înțeles strategia adoptată de Gică Hagi. Agentul susține că cei mai importanți jucători ar trebui folosiți meci de meci; drept dovadă, în duelul cu Suedia au existat șanse la un rezultat pozitiv, spre deosebire de cel împotriva Bosniei, unde „tricolorii” au pierdut fără drept de apel.

“Dacă ne-a dat fiori Bosnia, îţi dai seama ce fiori ne dă Polonia. Trebuie să jucăm şi vom avea cei mai buni jucători la dispoziţie în teren. Cu Suedia mi s-a părut că am avut o şansă, cu Bosnia nicio şansă. Nu ştiu ce gândeşte... Am mare încredere în Gică Hagi, e idolul meu, fotbal ştie câţi nu ştiu mulţi împreună, trebuie doar şi să aplicăm.

Din păcate, sunt anumiţi jucători fără de care naţionala nu poate juca. Chiar dacă printre ei e şi unul dintre ai mei (n.r. – Radu Drăguşin), aici mă refer şi la Raţiu, şi la Man, determinaţi, care joacă la un nivel, la Radu, iar când se joacă fără ei nu avem aceeaşi forţă. Sunt la cel mai înalt nivel, cel mai de sus dintre toţi şi trebuie să jucăm cu ei şi să construim în jurul lor. Nu ştiu formaţia încă, să vedem în Polonia ce se întâmplă.

Fără să se supere cineva pe mine, o spun. Sunt trei jucători la ora actuală fără de care nu poţi juca: Radu (n.r. - Drăguşin), Andrei Raţiu şi Dennis Man. Sunt şi alţii de valoare, dar sunt de înlocuit, dar dacă-i înlocuieşti pe cei trei nu avem înlocuitor de acelaşi nivel şi nu cred că cineva prestează mai bine decât ei în acest moment. Joacă la acest nivel săptămână de săptâmână, iar în acest fel aduc un plus naţionalei”, a spus Manea, potrivit Orange Sport.