Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin înainte de România - Polonia! Florin Manea: „Nu știu ce gândește...”

Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin înainte de România - Polonia! Florin Manea: „Nu știu ce gândește...” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin este unul dintre cei mai buni jucători din naționala României.

TAGS:
radu dragusinEchipa NationalaFlorin ManeaGica HagiFiorentina
Din articol

România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League și nu are niciun punct după primele două meciuri jucate în această competiție.

„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Florin Manea a spus-o clar înaintea meciului cu Polonia: „Naționala nu poate fără ei”

Agentul lui Radu Drăgușin a fost întrebat ce va face România în meciul din deplasare cu Polonia, după ce „tricolorii” lui Gică Hagi au arătat destul de rău cu Bosnia.

Florin Manea a recunoscut că nu a înțeles tactica lui Gică Hagi de a-i odihni pe cei mai buni jucători ai naționalei și a numit cei trei fotbaliști care ar trebuie să fie titulari în echipa României meci de meci.

  • Radu dragusin 20
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Dacă ne-a dat fiori Bosnia, îţi dai seama ce fiori ne dă Polonia. Trebuie să jucăm şi vom avea cei mai buni jucători la dispoziţie în teren. Cu Suedia mi s-a părut că am avut o şansă, cu Bosnia nicio şansă. Nu ştiu ce gândeşte... Am mare încredere în Gică Hagi, e idolul meu, fotbal ştie câţi nu ştiu mulţi împreună, trebuie doar şi să aplicăm.

Din păcate, sunt anumiţi jucători fără de care naţionala nu poate juca. Chiar dacă printre ei e şi unul dintre ai mei (n.r. – Radu Drăguşin), aici mă refer şi la Raţiu, şi la Man, determinaţi, care joacă la un nivel, la Radu, iar când se joacă fără ei nu avem aceeaşi forţă. Sunt la cel mai înalt nivel, cel mai de sus dintre toţi şi trebuie să jucăm cu ei şi să construim în jurul lor. Nu ştiu formaţia încă, să vedem în Polonia ce se întâmplă.

Fără să se supere cineva pe mine o spun. Sunt trei jucători la ora actuală fără de care nu poţi juca: Radu (n.r. - Drăguşin), Andrei Raţiu şi Dennis Man. Sunt şi alţii de valoare, dar sunt de înlocuit, dar dacă-i înlocuieşti pe cei trei nu avem înlocuitor de acelaşi nivel şi nu cred că cineva prestează mai bine decât ei în acest moment. Joacă la acest nivel săptămână de săptâmână, iar în acest fel aduc un plus naţionalei”, a declarat Florin Manea, conform orangesport.ro.

Ce salariu are Radu Drăgușin la Fiorentina: doar David De Gea câștigă mai mult 

Fundașul naționalei României are al doilea cel mai mare salariu din totul formației „viola”, după cum informează Capology, portal specializat în salariile fotbaliștilor. 

Radu Drăgușin câștigă 5,19 milioane de euro brut pe an, echivalentul a aproximativ 2,8 milioane de euro net.

Astfel că doar David De Gea depășește remunerația lui Drăgușin, pentru că spaniolul este cel mai bine plătit jucător al Fiorentinei cu 5,56 milioane de euro brut, respectiv 3 milioane de euro net.

Sub Radu Dărgușin sunt jucători precum Beto, João Mario, Nicolò Fagioli, chiar și Franco Mastantuono. 

Argentinianul împrumutat de la Real Madrid, pe care „Los Balncos” i-au achitat lui River Plate 45 de milioane de euro în vara trecută, are un salarii de 3,24 milioane de euro brut.

Radu Dărgușin a evoluat în șapte meciuri în tricoul Florentinei și a reușit două pase decisive.

16 milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări
Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări
ARTICOLE PE SUBIECT
Salariu imens pentru Radu Drăgușin la Fiorentina! Câștigă mai mult decât jucătorul de 45.000.000€ al lui Real Madrid
Salariu imens pentru Radu Drăgușin la Fiorentina! Câștigă mai mult decât jucătorul de 45.000.000€ al lui Real Madrid
Neînfricatul Hagi: ce s-a întâmplat la ultimul meci al României fără Drăgușin, Bancu, Rațiu, Man, Răzvan Marin și Ianis
Neînfricatul Hagi: ce s-a întâmplat la ultimul meci al României fără Drăgușin, Bancu, Rațiu, Man, Răzvan Marin și Ianis
Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi
Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi
Radu Drăgușin a venit la mixtă și a spus ce-i lipsește României: ”Ne doare!”
Radu Drăgușin a venit la mixtă și a spus ce-i lipsește României: ”Ne doare!”
Hagi, explicația unei decizii drastice: de ce au fost trimiși „greii“ naționalei, în frunte cu Drăgușin, în tribune
Hagi, explicația unei decizii drastice: de ce au fost trimiși „greii“ naționalei, în frunte cu Drăgușin, în tribune
ULTIMELE STIRI
Max Verstappen a făcut anunțul!
Max Verstappen a făcut anunțul!
Victor Pițurcă dă din casă: ”I-am zis lui Hagi 'băi, Gică! Spune-i lui Ianis să facă asta'”! Ce i-a răspuns ”Regele”, de necrezut
Victor Pițurcă dă din casă: ”I-am zis lui Hagi 'băi, Gică! Spune-i lui Ianis să facă asta'”! Ce i-a răspuns ”Regele”, de necrezut
Musi trage tare după operație și își anunță revenirea: "Cea mai mare frustrare e că puteam să prind și eu lotul prima dată"
Musi trage tare după operație și își anunță revenirea: "Cea mai mare frustrare e că puteam să prind și eu lotul prima dată"
Rapid face marketing pentru meciul cu Genoa. Bogdan Lobonț: ”Bombonera din Giulești!”
Rapid face marketing pentru meciul cu Genoa. Bogdan Lobonț: ”Bombonera din Giulești!”
Leo Messi, un idol pentru jucătorii Argentinei: ”Nu o să mai fie niciodată unul ca tine!”
Leo Messi, un idol pentru jucătorii Argentinei: ”Nu o să mai fie niciodată unul ca tine!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer bombă pentru Nicolae Stanciu: ”A semnat”

Transfer bombă pentru Nicolae Stanciu: ”A semnat”

Cutremur la naționala Portugaliei! Cristiano Ronaldo a plecat DEFINITIV din cantonament și a făcut un anunț-bombă

Cutremur la naționala Portugaliei! Cristiano Ronaldo a plecat DEFINITIV din cantonament și a făcut un anunț-bombă

A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”

A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”

Cutremur la naționala Portugaliei! Tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are un nou posesor

Cutremur la naționala Portugaliei! Tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo are un nou posesor

FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?

FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?

”Te întorci la FCSB?”. Mihai Pintilii a răspuns cu un singur cuvânt

”Te întorci la FCSB?”. Mihai Pintilii a răspuns cu un singur cuvânt



Recomandarile redactiei
Musi trage tare după operație și își anunță revenirea: "Cea mai mare frustrare e că puteam să prind și eu lotul prima dată"
Musi trage tare după operație și își anunță revenirea: "Cea mai mare frustrare e că puteam să prind și eu lotul prima dată"
Victor Pițurcă dă din casă: ”I-am zis lui Hagi 'băi, Gică! Spune-i lui Ianis să facă asta'”! Ce i-a răspuns ”Regele”, de necrezut
Victor Pițurcă dă din casă: ”I-am zis lui Hagi 'băi, Gică! Spune-i lui Ianis să facă asta'”! Ce i-a răspuns ”Regele”, de necrezut
Rapid face marketing pentru meciul cu Genoa. Bogdan Lobonț: ”Bombonera din Giulești!”
Rapid face marketing pentru meciul cu Genoa. Bogdan Lobonț: ”Bombonera din Giulești!”
Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul
Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul
Leo Messi, un idol pentru jucătorii Argentinei: ”Nu o să mai fie niciodată unul ca tine!”
Leo Messi, un idol pentru jucătorii Argentinei: ”Nu o să mai fie niciodată unul ca tine!”
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: ”M-a sunat Fabrizio Romano”
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: ”M-a sunat Fabrizio Romano”
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!