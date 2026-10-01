Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin înainte de România - Polonia! Florin Manea: „Nu știu ce gândește...”

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„Dacă ne-a dat fiori Bosnia, îţi dai seama ce fiori ne dă Polonia. Trebuie să jucăm şi vom avea cei mai buni jucători la dispoziţie în teren. Cu Suedia mi s-a părut că am avut o şansă, cu Bosnia nicio şansă. Nu ştiu ce gândeşte... Am mare încredere în Gică Hagi, e idolul meu, fotbal ştie câţi nu ştiu mulţi împreună, trebuie doar şi să aplicăm. Din păcate, sunt anumiţi jucători fără de care naţionala nu poate juca. Chiar dacă printre ei e şi unul dintre ai mei (n.r. – Radu Drăguşin), aici mă refer şi la Raţiu, şi la Man, determinaţi, care joacă la un nivel, la Radu, iar când se joacă fără ei nu avem aceeaşi forţă. Sunt la cel mai înalt nivel, cel mai de sus dintre toţi şi trebuie să jucăm cu ei şi să construim în jurul lor. Nu ştiu formaţia încă, să vedem în Polonia ce se întâmplă. Fără să se supere cineva pe mine o spun. Sunt trei jucători la ora actuală fără de care nu poţi juca: Radu (n.r. - Drăguşin), Andrei Raţiu şi Dennis Man. Sunt şi alţii de valoare, dar sunt de înlocuit, dar dacă-i înlocuieşti pe cei trei nu avem înlocuitor de acelaşi nivel şi nu cred că cineva prestează mai bine decât ei în acest moment. Joacă la acest nivel săptămână de săptâmână, iar în acest fel aduc un plus naţionalei”, a declarat Florin Manea, conform orangesport.ro.

Ce salariu are Radu Drăgușin la Fiorentina: doar David De Gea câștigă mai mult Fundașul naționalei României are al doilea cel mai mare salariu din totul formației „viola”, după cum informează Capology, portal specializat în salariile fotbaliștilor. Radu Drăgușin câștigă 5,19 milioane de euro brut pe an, echivalentul a aproximativ 2,8 milioane de euro net. Astfel că doar David De Gea depășește remunerația lui Drăgușin, pentru că spaniolul este cel mai bine plătit jucător al Fiorentinei cu 5,56 milioane de euro brut, respectiv 3 milioane de euro net. Sub Radu Dărgușin sunt jucători precum Beto, João Mario, Nicolò Fagioli, chiar și Franco Mastantuono. Argentinianul împrumutat de la Real Madrid, pe care „Los Balncos” i-au achitat lui River Plate 45 de milioane de euro în vara trecută, are un salarii de 3,24 milioane de euro brut. Radu Dărgușin a evoluat în șapte meciuri în tricoul Florentinei și a reușit două pase decisive. 16 milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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