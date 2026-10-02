După ce România a început bine la Varșovia, cu o ocazie mare în minutul 9, polonezii au reușit să deschidă scorul încă din minutul 24, dintr-un penalty executat perfect de Robert Lewandowski (38 de ani).

Radu Drăgușin, eliminat! Lewandowski a scos un penalty și un cartonaș roșu

Fostul star de la Bayern Munchen și Barcelona, în prezent la Chicago Fire, a obținut un penalty și un cartonaș roșu după un duel cu Radu Drăgușin, care l-a împins pe adversarul său. Centralul partide n-a stat pe gânduri și a arătat imediat punctul cu var, apoi l-a trimis pe fundașul de la Fiorentina la vestiare.

Imediat, elvețianul Urs Schnyder a fost ”flancat” de Ianis Hagi și Virgil Ghiță, dar în zadar. Acesta nu și-a întors decizie, iar România a rămas în zece încă de la jumătatea primei reprize.