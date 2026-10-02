GALERIE FOTO Radu Drăgușin, eliminare controversată în Polonia - România! Lewandowski a transformat lejer un penalty

Radu Drăgușin, eliminare controversată în Polonia - România! Lewandowski a transformat lejer un penalty Nationala
SPORT.RO
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Meciul dintre Polonia și România poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

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radu dragusinRobert LewandowskiPolonia - romaniaPoloniaRomania
Din articol

După ce România a început bine la Varșovia, cu o ocazie mare în minutul 9, polonezii au reușit să deschidă scorul încă din minutul 24, dintr-un penalty executat perfect de Robert Lewandowski (38 de ani).

Radu Drăgușin, eliminat! Lewandowski a scos un penalty și un cartonaș roșu

Fostul star de la Bayern Munchen și Barcelona, în prezent la Chicago Fire, a obținut un penalty și un cartonaș roșu după un duel cu Radu Drăgușin, care l-a împins pe adversarul său. Centralul partide n-a stat pe gânduri și a arătat imediat punctul cu var, apoi l-a trimis pe fundașul de la Fiorentina la vestiare.

Imediat, elvețianul Urs Schnyder a fost ”flancat” de Ianis Hagi și Virgil Ghiță, dar în zadar. Acesta nu și-a întors decizie, iar România a rămas în zece încă de la jumătatea primei reprize.

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La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. 

Echipele de start din Polonia - România:

  • Polonia (4-4-2): Bulka - Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski - Szymanski, Zielinski, W. Nowak, Zalewski - Swiderski, Lewandowski
  • Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kędziora, Slisz, Pietuszewski, Urbanski, Zukowski, Puchacz, Skoras, Reguła, Potulski
  • România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea
  • Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Coubiș, M. Marin, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata
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