Totuși, au existat și voci critice. Una dintre ele a fost cea a fostului atacant italian Antonio Cassano (44 de ani). Fostul vârf al lui Real Madrid nu s-a ferit de cuvinte și a comentat în stilul său caracteristic evenimentul: „A fost o farsă”.

Antonio Cassano, fără menajamente față de revenirea lui Ronaldinho

După 11 ani de la retragere, starul brazilian a revenit într-o competiție oficială. A jucat 45 de minute pentru Ravenna în victoria împotriva lui Forli, 2-0, în liga a treia italiană. Ronaldinho este în prezent acționar minoritar al Ravennei și prieten personal al președintelui, Ignazio Cipriani.

„Vreau să încep prin a spune un lucru, și anume că am un mare respect pentru Ronaldinho, ca persoană și ca jucător. Pentru mine, el rămâne printre cei mai mari cinci din toate timpurile, alături de Messi, Maradona, Ronaldo și probabil Pele.

Dar ce a făcut zilele trecute a fost foarte, foarte neplăcut de privit. La 46 de ani, în starea aceea, ce trebuia să facă? Nu am înțeles. A făcut-o pentru că are o relație cu Cipriani, care este prieten de-ai lui. Și pentru că i-au dat mulți bani. Nu știu. Pentru mine, a fost o farsă ridicolă. Nu știu ce altă interpretare să-i dau”, a declarat Antonio Cassano, citat de AS.

Cassano: „Pentru mine a fost o rușine, o farsă”

Fostul atacant al echipelor Milan, Roma și Real Madrid s-a pus în pielea sa și a garantat că nu ar fi revenit în fotbal cum a făcut-o Ronaldinho.

„N-aș fi făcut-o nici dacă mi-ar fi oferit 10 milioane de euro. Nici măcar 20. Am fost surprins pentru că a fost mereu modest și unul dintre cei mai mari din istorie.

Dacă mă întrebați să judec în mod specific ce s-a întâmplat, pentru mine a fost o rușine, o farsă”, a concluzionat el.