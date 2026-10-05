Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

România vine după trei înfrângeri consecutive în această grupă, ultima fiind și cea mai clară, 0-6 în deplasarea cu Polonia.

Rodion Cămătaru, dezamăgit după startul neașteptat de slab în Nations League

În această după amiază, moderatorul Cristi Pintea îi are invitați în platoul VOYO SPORT LIVE pe Robert Niță și pe comentatorul Ion Alexandru pentru a prefața partida România - Suedia din Nations League.

Rodion Cămătaru a vorbit despre situația complicată de la echipa națională de dinaintea meciului cu Suedia și a explicat că speră ca echipa antrenată de Gică Hagi să aibă o răbufnire de orgoliu în ultima partidă din această pauză internațională.

„O victorie ar mai slava ceva, cu toate că după trei înfrângeri e cam greu de salvat imaginea, dar o victorie este o victorie, ar fi trei puncte. Nu prea am văzut (n.r. vreun argument pentru o victorie cu Suedia), mai ales că avem mulți jucători accidentați, dar mă gândesc că va o mobilizare mai mare și în astfel de momente ne regăsim de cele mai multe ori noi românii și s-ar putea să avem o imagine mult mai bună diseară, după meci.

Avem al 12-lea jucător ar putea fi un avantaj, dar am mai avut stadionul plin. Depinde mult și de Suedia cum va veni, pentru că bănuiesc că va veni motivată, cu toate că și la ei sunt absențe la acest meci și de partea lor.

Hagi va știi cum să îi mobilizeze pentru că este și situația lor în joc, a imaginii lor ca jucător la echipa națională. Nu ai cum să pierzi atâtea meciuri! Ajungem la al patrulea meci consecutiv pierdut în această grupă”, a spus Rodion Cămătaru, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.