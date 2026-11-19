Gabi Tamaș a fost protagonist într-un scandal în noapte dintre 17 și 18 noiembrie. Fostul internațional a fost dus la secția de poliție, după ce a refuzat să coopereze cu agenții.

Poliția Capitalei, prima reacție după scandalul în care a fost implicat Gabi Tamaș

Retras din activitate din octombrie 2023, Gabi Tamaș continuă să fie în atenția publică. În prezent manager sportiv la ASA Târgu Mureș, fostul jucător a fost protagonist într-o încăierare petrecută în Centrul Vechi din Capitală.

Gabi Tamaș a avut un conflict cu alte două persoane. Potrivit primelor informații, Tamaș ar fi fost agresorul fizic, astfel că la fața locului s-au deplasat mai mulți agenți de poliție.

Informația a fost confirmată inclusiv de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Evenimentele condamnabile au avut loc pe 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, iar ulterior fostul fotbalist a fost condus, în cătușe, la secție. Deși nu au fost depuse plângeri, Tamaș a primit oricum o amendă de 2.000 de lei pentru deranjarea ordinii și liniștii publice.

„La data de 18 noiembrie 2026, în jurul orei 03:30, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alți doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani.

Polițiștii au acordat sprijin celor două persoane vătămate, acestea comunicând că nu doresc să formuleze plângere penală, la acel moment, cu privire la eveniment și, totodată, refuzând transportul la o unitate medicală.

Întrucât, la fața locului, bărbatul de 43 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaționarea și nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, acesta a fost încătușat, cu respectarea dispozițiilor legale și a fost condus la sediul subunității de poliție în vederea luării măsurilor legale.

Totodată, la sediul secției a fost solicitat și un echipaj medical, având în vedere faptul că bărbatul în cauză prezenta o echimoză la nivelul feței, însă acesta a refuzat transportul la spital.

Ulterior, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei, conform Legii 61/1991 Republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Cercetările sunt continuate, din oficiu, de polițiștii Secției 27 Poliție, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii lovire sau alte violențe”, a transmis Poliția Municipiului București.