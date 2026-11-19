În această stagiune, internaționalul român a prins din ce în ce mai puține minute, iar viitorul său a fost intens dezbătut în presa din străinătate. Concret, Man și-ar dori un transfer la o echipă la care poate prinde mai multe minute și nu a dus lipsă de oferte.

Lazio și-a făcut planul pentru transferul lui Dennis Man!

Valencia, Atalanta și Lazio s-au arătat interesate de serviciile sale, iar ultima ar fi început deja negocierile cu PSV Eindhoven pentru transfer. Potrivit publicației lazionews.eu, echipa patronată de Claudio Lotito și-a făcut deja planul pentru transferul lui Dennis Man: ar vrea un împrumut până la finalul acestui sezon, cu opțiunea unui transfer definitiv în cazul în care românul confirmă pe Olimpico.

În plus, un eventual transfer al lui Dennis Man ar reprezenta o adevărată oportunitate și pentru PSV, ținând cont că românul se numără printre cei mai bine plătiți jucători din echipă, cu un salariu care poate să depășească două milioane de euro pe an cu bonusuri.

Campioana Olandei ar vrea să facă, de asemenea, o mutare importantă la nivel de imagine în această vară și să-l transfere pe Kevin de Bruyne (35 de ani) de la Napoli. Chiar dacă mișcarea nu ar implica o sumă de transfer spectaculoasă, fostul star de la Manchester City va trebui să primească un salariu pe măsură.