Locul lui Oliver Bearman nu este confirmat pentru sezonul viitor

După ce echipa americană Cadillac a anunțat că va folosit aceeași formulă de piloți pentru sezonul 2027, respectiv Valtteri Bottas și Sergio Perez, a mai rămas un singur loc disponibil pentru completarea grilei de start. Singura schimbare a survenit la Hass, acolo unde Esteban Ocon (Franța) a fost înlocuit cu Rafael Camara (Brazilia), în urma unui conflict cu oficialii echipei, după Mexico City Grand Prix 2026 (1 noiembrie). Sud-americanul a absolvit academia de piloți de la Ferrari, a fost campion în Formula 3 (2025) și este lider în Formula 2 (nu se știe dacă cursele din Qatar și EAU se mai dispută, din cauza pericolului atacurilor iraniene).

Locul lui Oliver Bearman la Haas pentru sezonul 2027 de Formula 1 nu a fost încă confirmat oficial, acesta declarându-se frustrat că nu a ajuns încă la un acord de prelungire. Dacă britanicul nu va continua, favoriți să fie promovați pe ultimul loc vacant în Formula 1 sunt Leonardo Fornaroli (Italia / McLaren Hypercar Team, FIA World Endurance Championship), Yuki Tsunoda (Japonia / fost pilot la AlphaTauri/ Racing Bulls și rezervă în sezonul trecut la Racing Bulls), Jack Doohan (Australia / AF Corse, Asian Le Mans Series / fost pilot în F1 la Alpine și rezervă la Haas) și actuala rezervă Ryo Hirakawa (Japonia / Toyota Racing GmbH, FIA World Endurance Championship).

Lista piloților confirmați pentru sezonul 2027:

Mercedes-AMG Petronas F1 Team (Germania / motor Mercedes) - Kimi Antonelli (Italia), George Russell (Marea Britanie)

Scuderia Ferrari HP (Italia / motor Ferrari) - Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Marea Britanie)

Oracle Red Bul Racing (Austria / motor Red Bull Ford) - Max Verstappen (Olanda), Isack Hadjar (Franța)

McLaren Mastercard F1 Team (Marea Britanie / motor Mercedes) - Lando Norris (Marea Britanie), Oscar Piastri (Australia)

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (Italia / motor Red Bull Ford) - Liam Lawson (Noua Zeelandă), Arvid Lindblad (Marea Britanie)

Gucci Racing Alpine F1 Team (Franța / motor Mercedes) - Pierre Gasly (Franța), Franco Colapinto (Argentina)

TGR Haas F1 Team (SUA / motor Ferrari) - Rafael Camara (Brazilia), loc vacant

Audi Revolut F1 Team (Germania / motor Audi) - Gabriel Bortoleto (Brazilia), Nico Hulkenberg (Germania)

Atlaassian Williams F1 Team (Marea Britanie / motor Mercedes) - Alexander Albon (Thailanda), Carlos Sainz Jr. (Spania)

Aston Martin Aramco F1 Team (Marea Britanie / motor Honda) - Fernando Alonso (Spania), Lance Stroll (Canada)

Cadillac F1 Team (SUA / motor Ferrari) - Sergio Perez (Mexic), Valtteri Bottas (Finlanda)

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